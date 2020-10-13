Правоохоронці повинні розслідувати корупцію в НКРЕКП, — нардеп



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7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці

Правоохоронні органи повинні детально розслідувати всі підозри в корупції і махінаціях з боку керівництва НКРЕКП, озвучені народними депутатами.

Про це заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар, коментуючи скандал довкола корупції в НКРЕКП і звинувачень про тиск з боку народних депутатів.

«Правоохоронні органи повинні об’єктивно розібратись в ситуації. Детально дослідити звинувачення НКРЕКП на адресу депутатів і розслідувати озвучені колегами факти, махінацій та корупцію на енергоринку зі сторони керівництва НКРЕКП», — прокоментував Бондар скандал довкола корупції в енергетичному регуляторі.

Депутат додав, що НКРЕКП заявило про тиск відразу після того, як група народних депутатів оприлюднили факти маніпуляцій і зловживань в керівництві комісії.

«Наскільки відомо з преси, колеги-депутати викрили нові маніпуляції керівництва НКРЕКП в тому числі підозри в корупції. Не пройшло і тижня, як цих депутатів НКРЕКП звинуватила в тиску», - додав нардеп.

Депутат висловив сподівання, що у керівництва НКРЕКП є достатні підстави для гучних звинувачень колег-депутатів в тиску.

«Разом з цими людьми ми вибороли для України закриття злочинного імпорту електроенергії з Росії. Противниками у тій боротьбі були лобісти російської електрики, в тому числі члени НКРЕКП, які публічно схвалювали закупівлю струму у країни-агресора», — підсумував Бондар.

Нагадаємо, на 7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.