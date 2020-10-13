  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Правоохоронці повинні розслідувати корупцію в НКРЕКП, — нардеп

    • Розсилка
    Правоохоронці повинні розслідувати корупцію в НКРЕКП, — нардеп

    7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці

    Правоохоронні органи повинні детально розслідувати всі підозри в корупції і махінаціях з боку керівництва НКРЕКП, озвучені народними депутатами.

    Про це заявив народний депутат, член фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар, коментуючи скандал довкола корупції в НКРЕКП і звинувачень про тиск з боку народних депутатів.

    «Правоохоронні органи повинні об’єктивно розібратись в ситуації. Детально дослідити звинувачення НКРЕКП на адресу депутатів і розслідувати озвучені колегами факти, махінацій та корупцію на енергоринку зі сторони керівництва НКРЕКП», — прокоментував Бондар скандал довкола корупції в енергетичному регуляторі.

    Депутат додав, що НКРЕКП заявило про тиск відразу після того, як група народних депутатів оприлюднили факти маніпуляцій і зловживань в керівництві комісії.

    «Наскільки відомо з преси, колеги-депутати викрили нові маніпуляції керівництва НКРЕКП в тому числі підозри в корупції. Не пройшло і тижня, як цих депутатів НКРЕКП звинуватила в тиску», - додав нардеп.

    Депутат висловив сподівання, що у керівництва НКРЕКП є достатні підстави для гучних звинувачень колег-депутатів в тиску.

    «Разом з цими людьми ми вибороли для України закриття злочинного імпорту електроенергії з Росії. Противниками у тій боротьбі були лобісти російської електрики, в тому числі члени НКРЕКП, які публічно схвалювали закупівлю струму у країни-агресора», — підсумував Бондар.

    Нагадаємо, на 7 жовтня НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці.

    Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

    Окрім того депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.

    ТСК Європейська солідарність НКРЕКП депутат НАЗК скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies