Списання старих вагонів поставить під загрозу енергосистему країни, – профспілка гірників



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Голова профспілки гірників Волинець: Списання старих вагонів загрожує зривом графіків відвантаження та транспортування вугілля

Ініціатива Кабміну щодо зменшення строку експлуатації вагонів спричинить дефіцит напіввагонів, які використовують вугледобувні підприємства, та може призвести до збоїв в роботі енергосистеми. Про це написав народний депутат, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, представники вугледобувної галузі не підтримують ініціативи вагонобудівних підприємств щодо скорочення в Україні вагонного парку шляхом заборони продовження терміну використання вагонів. Передусім через те, що такі обмеження пропонується застосувати в тому числі і до напіввагонів - найбільш масового виду парку, в якому перевозиться практично 100% вугільної продукції.

Голова профспілки гірників наголосив: ухвалення такого рішення призведе до дефіциту напіввагонів. А це загрожує зривом графіків відвантаження та транспортування вугілля.

«З урахуванням потреби вугільної галузі в вагонах на рівні 18-19 тис. напіввагонів, очікувана нестача вагонів у разі ухвалення запропонованого рішення, сягне 3-4 тис. Що ставить під ризик відвантаження 7,5 млн тонн вугілля в рік (-12%), стабільне постачання якого є важливою складовою безперебійної роботи енергосистеми та вугільних підприємств», - написав Волинець.

Віт також повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра з проханням відкликати на доопрацювання проєкт Наказу «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті» від 08.10.2020 року.

Раніше президент Асоціації «Укрвідтранс», в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви.

В свою чергу віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.