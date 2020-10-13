Хто перепливе Дніпро: Філатов чи Коломойський?

Ігор Коломойський та Борис Філатов Фото: Апостроф

Президентська сила може опинитись в опозиції в регіоні, який минулого року віддав за неї майже 60% голосів

Пристрасті перед днем місцевих виборів у Дніпрі розпалюються. Минулого тижня на одній із зустрічей з виборцями в діючого мера Бориса Філатова, який планує обиратися на нову каденцію, облили нашатирем. Після цього Філатов пообіцяв проводити зустрічі в будівельних окулярах. Місяцем раніше його вже обливали зеленкою. Тоді міський голова звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши у нападах конкретних осіб: олігарха та свого колишнього соратника Ігоря Коломойського і відомого в Дніпрі бізнесмена Олександра Петровського. Саме їм, як стверджує Філатов, належить франшиза партії «Слуга народу» в області. Опоненти мера, в свою чергу, натякають, що всі «замахи» на себе Філатов організовує сам, аби підкріпити образ «жертви режиму».

Як проходить виборча кампанія в Дніпрі і чому Філатов, попри свою неоднозначну репутацію та гострий язик, залишається головним претендентом на крісло мера Дніпра, розбирався «Главком».

«Ми його породили – ми його і…»

У 2015 році Філатов став мером у другому турі, випередивши свого основного конкурента Олександра Вілкула (52% проти 45%). Тоді на тлі кривавих подій на Донбасі вибори були зіткненням протилежних ідеологем. «Укропівець» Філатов тоді ще тісно асоціювався з «командою Коломойського», яка не дала розповсюдитись сепаратистській загрозі. З іншого ж боку стояв ексрегіонал, «опоблоківець» Вілкул, який якраз з цією загрозою й асоціювався. Завдяки ресурсам Коломойського та патріотичній хвилі Філатов, що був раніше також відомий в Дніпрі як ведучий телепрограм «Губернські хроніки» та «Губернські прогнози», переміг. Згодом зі складнощами він зібрав більшість в міськраді, перетягнувши на свій бік навіть кількох «штиків» Вілкула з Опоблоку. Разом зі своїм давнім другом та партнером Геннадієм Корбаном, який очолив громадську раду при мерії, Філатов впевнено закріпився у місті.

Геннадій Корбан та Борис Філатов не хочуть віддавати владу у Дніпрі

А от з Коломойським стосунки цієї парочки навіть не охололи – вони стали відверто ворожими. Сторони не підбирають слів, говорячи один про одного. Наприклад, Філатов дозволяє собі називати Коломойського «бородатою бабусею» та «мразотою», а Коломойський Філатова – хамом.

Інтереси імпозантного олігарха в області тепер представляє Святослав Олійник – нинішній голова Дніпропетровської облради, який несподівано очолив список «Слуги народу» в облраду. В інтерв’ю «Главкому» в травні цього року Олійник жорстко дорікав Філатову з Корбаном, що вони «на горбу» Коломойського в’їхали у владу, а тепер «плюють в колодязь». І обіцяв максимально попити Філатову кров на місцевих виборах. «Як ми зробили його мером, так і не дозволимо обратись знову. Я точно спокійний за те, що Філатов не виграє вибори мера. У нього немає шансів», – запевняв Олійник.

Втім соціологія через пів року говорить інше: вона не дає шансів конкурентам Філатова. Показник його підтримки, за результатами досліджень групи «Рейтинг», у районі 50%, що утричі більше, ніж у найближчого переслідувача. Інтрига полягає хіба що в тому, хто складе кампанію Філатову в другому турі, який, скоріш за все, таки відбудеться. Серед кандидатів на роль спаринг-партнера: той же Вілкул, що створив на уламках місцевого Опоблоку «Блок Вілкула «Українська перспектива», головлікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, якого висунули «слуги народу», чи місцевий політик Загід Краснов («Громадська сила»). Сам Філатов був драйвером створення «партії мерів» «Пропозиція», від якої балотується в міські голови та яку веде в міськраду та облраду. За планами, які озвучив Корбан, «Пропозиція» може отримати в міськраді до 30%.

«Слуга народу» проти «слуги Корбана»

Дніпропетровщина є Батьківщиною Володимира Зеленського, але у мера обласного центру стосунки з президентом одразу не склалися. Легендарне парі щодо добудови Центрального моста, відкрита підтримка Філатовим мера Черкас Анатолія Бондаренка, який збунтувався проти карантинних заходів та назвав Зеленського диктатором, різкі критичні випади на адресу президента – все це не додало Філатову плюсів в очах Офісу президента. Але виявилось, що в Дніпрі просто нема рівноцінної фігури, на яку Київ міг би зробити ставку, аби позбутися норовливого мера.

Залучення до компанії головлікаря Сергія Риженка виглядає, скоріше, як жест відчаю. В 2010-2011 роках Риженко працював в Києві першим заступником міністра охорони здоров’я та головним санітарним лікарем. Місцеві експерти згадують, що свого часу до кар’єрного росту медика доклав руку саме Вілкул, який зараз є його конкурентом на виборах. Риженко, як класичний керівник держустанов, завжди гнучко підлаштовувався під політичну кон’юнктуру – з 2010 по 2015 роки був депутатом облради від Партії регіонів, з 2015 – від БПП «Солідарність» (зараз вже виключений з фракції), тепер настала черга послужити «Слузі народу». Від партії влади медик знову точно обереться в міськраду. Але все йде до того, що президентська фракція залишиться там в меншості.

До «слуг народу» у кандидата в мери Сергія Риженка в політичній біографії вже були Партія регіонів і БПП

«Якби Риженко міг перетворитись в лом, що летить, він, звісно, міг би скласти конкуренцію Філатову», – припускає політтехнолог Андрій Золотарьов. Він розповідає, що ще до початку виборчої кампанії фокус-групи демонстрували, що в дилемі – гіпотетичний «слуга народу» проти Філатова – опитувані все ж схилялися на бік «слуги народу». Але персона обраного конкурента діючому меру виборців відверто не вразила. «Риженко – не політик і не хоче битися. Він фактично веде свою кампанію з Covid-відділення лікарні, де продовжує працювати», – розводить руками Золотарьов і визнає, що фігури, яка могла б на рівних боротись з Філатовим, зараз на авансцені в Дніпрі нема.

Кадровий голод у місцевій «зеленій команді» відзначає і дніпровський журналіст Андрій Богатирьов. Він розповідає, що дніпровська команда «Слуг народу», яку презентували під час візиту Зеленського, буквально за два дні до того мала йти на вибори під прапорами партії іншої партії – «За майбутнє». А це, як відомо, новий проєкт Ігоря Коломойського та його соратника Ігоря Палиці. Але плани оперативно довелося змінювати і ставити того ж Олійника на чолі списку «слуг» в облраду, ще раз підтверджуючи здогадки, кому належить франшиза «слуг народу» в регіоні. Пікантності цій зв’язці додають зізнання Олійника в тому ж інтерв’ю «Главкому», що наліпку «Зе-команди», що прикрашала його мобільний телефон, він відклеїв через незгоду з політикою влади. Недоброзичливці Олійника навіть розвішували борди саме з цією цитатою під час візиту Зеленського.

Голова облради Святослав Олійник (справа) несподівано очолив список пропрезидентської сили

До речі, список «філатівської» «Пропозиції» до облради веде відома людина в регіоні. Меру вдалося залучити до своєї команди колишнього губернатора Дніпропетровщини часів президентства Порошенка Валентина Резніченка, який цілком може мати амбіції очолити облраду після виборів.

«Лебедина пісня» Вілкулів

А от для сімейства Вілкулів ці вибори можуть стати «лебединою піснею». Проти Вілкула-старшого – Юрія, який десять років керує рідним для президента Кривим Рогом, «Слуга народу» несподівано виставила топ-менеджера підприємства Ріната Ахметова «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитра Шевчика. Нюанс в тому, що Вілкули також вважались затятими «ахметівцями», але тепер Юрій Вілкул йде власною старою командою і, за спостереженнями голови Дніпропетровської організації Комітету виборців Станіслава Жолудєва, веде «чорну» піар-кампанію проти опонента. Співрозмовники «Главкома» в «Слузі народу» зізнавались: вони розраховували, аби Вілкул-старший, якому цього року виповниться 70 років, сам відмовився балотуватись після того, як у його давнього патрона з’явився новий фаворит. Але мер-ветеран вирішив не здаватися і йти до кінця.

Цікаво і те, що від «Опозиційної платформи «За життя» в мери Кривого Рогу йде близький до Вілкулів екснардеп від Партії регіонів та Опоблоку Костянтин Павлов, який свого часу працював першим заступником Вілкула-старшого та був його радником. Тож колишні усталені розклади в цьому місті кардинально змінились.

Дмитро Шевчик та Юрій Вілкул ще недавно представляли єдину «ахметівську» команду

Вілкул-молодший після того, як його Опоблок з тріском пролетів на парламентських виборах, повністю випав з поля зору і тепер намагається повернути колишніх прихильників під новою вивіскою. «Блок Вілкула «Українська перспектива» нагадує виборцям, які ностальгують за «стабільністю Януковича», про «неймовірний розквіт економіки» та «досягнення» в часи, коли сам Вілкул був головою ОДА та віцепрем’єром. Але розрахунок на такий електорат може знову не спрацювати. За час з минулих місцевих виборів багато чого змінилось: електорат колишніх «регіоналів» активно підім’яла під себе ОПЗЖ Медведчука.

Депутат міськради підприємець Сергій Нікітін, якого висунула в мери Дніпра ця проросійська партія, – кандидатура відверто слабка у порівнянні з Вілкулом. Але, за соцопитуваннями, саме ОПЗЖ наразі претендує на друге місце в міськраді, в той час як «Блок Вілкула» в кращому випадку долає прохідний бар’єр.

Олександр Вілкул намагається повернути консервативних виборців, які перебігли до інших політсил

«Хоч Вілкул-молодший ніяк себе не проявляв, у нього залишається його група підтримки, – стверджує Жолудєв. – У Опоблоку свого часу були сильні позиції у Кривому Розі, Кам’янському, Павлограді, але з появою ОПЗЖ цей консервативний електорат перемістився до них. В деяких містах Опоблок, що став на Дніпропетровщині «Блоком Вілкула», ще зберігає позиції, але поступово все сходить нанівець. ОПЗЖ, в свою чергу, не вистачає системності, вони ще не вийшли з періоду дитинства своєї політсили, принаймні, в нашому регіоні».

Генії піару

Частина колишнього патерналістського електорату Вілкула за цей час вже встигла переметнутися не тільки до ОПЗЖ, а й до ненависного їм у 2015-му Філатова. Той всіляко задобрює найбільш активну частину виборців – пенсіонерів. Мер організував багато програм, розрахованих на людей похилого віку: освітній проєкт «Університет третього віку», соціальну програму «Золотий вік» з організації таборів відпочинку для пенсіонерів.

Ці брендовані подарункові набори – один з прикладів того, як мер Дніпра домагається лояльності пенсіонерів

«Філатов і Ко всі роки доволі системно працюють з громадською думкою, – розповідає Андрій Богатирьов. – Ще з середини нульових, коли вони не думали про політику, завжди розуміли важливість цієї справи для забезпечення економічних інтересів. Всі свої економічні «війни» вони грамотно медійно супроводжували. Більшість опонентів Філатова будь-яку дискусію переводять у площину, що влада щось «стирила». Але щось робиться: наприклад, відремонтований великий шматок набережної, там зроблений красивий бульвар, парк. Більшість людей просто не в змозі оцінити, скільки воно коштує і скільки грошей на цьому «намили», – їм це не цікаво».

Але зробити щось – замало, треба ще й максимально розтрубити про свої досягнення. Так, комунальний канал «ДніпроTV» транслює компліментарні для місцевої влади телепередачі з дизайном, схожим на символіку «Пропозиції». Політтехнолог Андрій Золотарьов зауважує, що тільки з міського бюджету через різні програми голова Дніпра спускає на самопіар приблизно $6 млн на рік: «Філатов, мабуть, – єдиний мер, який витрачає на своє самовихваляння такі неймовірні гроші».

Ось так, системно і наполегливо, мер Дніпра технологічно зачистив поле від всіх потенційних конкурентів. Видається, що ані давній конкурент Вілкул, ані новий – від президентської сили, ані інша масовка станом на зараз не складають для нього великої загрози. Серед інших кандидатів на мерство від парламентських сил – заступник голови Дніпропетровської облради Мгер Куючмян, що представляє «Батьківщину», колишній нардеп від «БПП «Солідарність» волонтер Тетяна Ричкова, яку висунула «Європейська солідарність», ексголова Дніпровської райради, активіст та керівник ГО «Український центр соціального партнерства» Віталій Жеганський (балотується від «Голосу»). Основним їхнім завданням буде проведення якомога більших фракцій до міськради.

Станіслав Жолудєв з Комітету виборців прогнозує, що залізно до міської ради Дніпра пройдуть чотири сили: «Пропозиція» Філатова, ОПЗЖ, «Слуга народу», та «Громадська сила» Краснова. А от «Блок Вілкула», «ЄС» та «Батьківщина» поборються за те, аби подолати прохідний бар’єр. Власне, ті соціологічні заміри, що проводилися в Дніпрі, плюс-мінус підтверджують такий майбутній розклад. Потенційними партнерами мерської сили в майбутній міськраді Андрій Золотарьов називає ОПЗЖ та «ЄС»: «Франшиза цих партій у місті в руках у Корбана».

Підставами для таких тверджень можуть бути ймовірний спільний бізнес Корбана та лідера ОПЗЖ в області Геннадія Гуфмана в будівельній компанії «БМТ-Дніпро» та візити голови бюджетної комісії міськради та керівника міського штабу «ЄС» Артема Хмельникова до офісу Корбана в житловому комплексі «Амстердам».

В облраді «Пропозиція» напевно отримає менше, ніж в місті, а точно більше візьме та ж «Батьківщина», обласну організацію якої досі очолює тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна. Також має шанси прорватись через бар’єр проєкт «За майбутнє», першим номером якого є гендиректор «Нікопольського заводу феросплавів» Коломойського Володимир Куцін. Принаймні в області вплив олігарха лишається більшим, ніж в місті, де тепер заправляють його колишні підлеглі.

Павло Вуєць, «Главком»