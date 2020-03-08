Прем’єр Лівану заявив, що країна не може платити за зовнішнім боргом



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У телевізійному зверненні прем’єр Хассан Діаб заявив, що міжнародні резерви Лівану досягли «критичного й небезпечного» рівня

Ймовірний дефолт держави стане кульмінацією кількох місяців економічних проблем, які спалахнули у жовтні й спричинили знецінення національної валюти на 40%

Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб заявив, що країна не може платити за зовнішнім боргом.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У телевізійному зверненні прем’єр заявив, що міжнародні резерви країни досягли «критичного й небезпечного» рівня. Він закликав до «чесних» переговорів про реструктуризацію зовнішнього боргу.

«Борг Лівану — більший, ніж країна могла би впоратися», – додав Діаб.

Ймовірний дефолт держави стане кульмінацією кількох місяців економічних проблем, які спалахнули у жовтні й спричинили знецінення національної валюти на 40%.

Діаб був призначений прем’єром у січні. Його підтримує проіранський рух «Хезболла» та його союзники. Він заявив, що корупція виснажила державу і розкритикував економічну політику, яка велася із кінця громадянської війни.

Видання нагадує, що криза в країні настала після того, коли минулого року сповільнилося надходження капіталу. Криза може стати найбільшим ризиком для стабільності Лівану з моменту громадянської війни 1975-1990 років. В Індексі сприйняття корупції від організації Transparency International Ліван стоїть на 137 позиції зі 180, маючи 28 балів зі 100.

За даними порталу Trading Economics, станом на листопад 2019 року зовнішній борг Лівану перевищував 33 мільярди доларів.