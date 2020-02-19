Які загрози несуть Україні проблеми з виконанням держбюджету

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нам не загрожує дефолт, якщо ми будемо залишатися в програмі з МВФ

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У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Это было и в прошлом году. И перешло в январь 2020 года. И теперь модно стало говорить, что «довели страну» и «мы все умрем». И, конечно, что теперь дефицит бюджета будет такой большой, что мы погрязнем в долгах.

Во-первых, невыполнение бюджета не приводит к росту дефицита бюджета. Парадокс, скажете вы? Не совсем. Просто когда у вас не достаточно доходов бюджета, вы не перекрываете недостачу за счет долга, а просто сокращаете расходы. Это по умному называется словом «секвестр бюджета». Но слово слишком умное. И несет на себе столько негатива, что его предпочитают не произносить в слух. И просто голосуют в парламенте изменения в бюджет, которым сокращают расходы. Благо, мы в программе с МВФ, который не дает раздувать нам дефицит бюджета, а значит и наращивать долг. И бьет по рукам каждый раз, когда эти руки тянуться потратить больше, чем мы можем себе позволить.

Плохо ли, что в Украине не выполняется бюджет. Да, это неприятно. Но тут важно понимать. У нас не выполняется бюджет почему? Если мы видим, что это связано с проблемами в экономике, что это результат падения экономики, то это очень плохо. И это сигнализирует о проблеме. Которую надо исправлять. А если нет – то это всего лишь головная боль для правительства.

Почему у нас проблема с выполнением бюджета? Все дело в курсе. Дело в том, что одним из основных источников наполнения бюджета являются поступления с таможни. А они прямо привязаны к курсу. Потому что налог считается как процент от стоимости импортируемого товара. А стоимость импортируемого товара базово всегда рассчитана в долларах. На то он и импорт. В результате, когда вы ввозите что-то в долларах, а курс у вас сильнее, чем вы ожидали, то и налогов будет заплачено меньше. Вот и результат. Когда в бюджете прошлого года курс забивался на уровне 29, а по факту он вышел 24, то таможня уж точно не выполнила план. Существенно не выполнила. И как результат, мы получили дырку. Кстати, плюс-минус такие же дырки мы получали последние 4 года. Просто так курс не совпадал с прогнозным не так сильно и сокращение расходов бюджета мало кто замечал.

Та же история случилась и в январе 2020 года. Хотя с одной стороны, тут разница прогнозного курса (27) и реального (24,5) не такая большая. Но с другой стороны, в декабре, столкнувшись с острой нехваткой средств, Минфин вынуждено подзакрутил гайки, в частности, не вернув все НДС, что было положено экспортерам. Пришлось возвращать уже в этом году. Что и увеличило, внезапно, дыру, которую все радостно принялись обсуждать. Так что брать дыру января и умножать ее на 12, прогнозируя апокалипсис по итогам года, в корне не верно.

Связано ли недовыполнение плана по таможни с реформой таможни? Об этом радостно завопили те, кто не любит МВФ (реформа таможни идет под их зонтиком) и лично Макса Нефедова. Не любят еще с тех времен, как он прикрыл схемы с помощью Прозорро, вероятно, побаиваясь, что и контрабандные потоки могут прикрутить. Но тут важно понимать, что таможня дает не меньше, чем раньше. А дает меньше плана. Который у нас привязан к курсу. И если мы берем данные с сентября 2018 года по январь 2019 года и сравним их с данными с сентября 2019 года по январь 2020 года, то вот что выйдет. Импорт вырос с 23,5 млрд долларов до 23,7 млрд долларов. А таможенные платежи выросли с 6 млрд долларов до 6,2 млрд долларов. Короче говоря, при росте объемов импорта на 170 млн долларов импортные платежи выросли на 250 млн долларов. А в процентном соотношении рост более чем впечатляющий. И как ни крути, это показывает, что таможня стала работать гораздо эффективнее. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате, она в другом месте. Все дело в курсе. А, вернее, в его прогнозе.

При этом, экономика продолжает расти. И даже замедление последнего квартала 2019 года, когда роста составил всего 1,5% ВВП, не изменило того факта, что по итогам всего года экономика выросла на 3,2%. И вырастет выше 3% в 2020 году. По прогнозам всех вменяемых экономистов. Почему экономика замедлилась? Во-первых, у всех на устах падение промышленного производства. Которое было вызвано проблемами на рынке металлургии и теплой зимой. Теплая зима – это значит меньше потребность в энергии, а значит и меньше ее производство. А металлурги останавливали производство потому, что цены на металл резко снизились, при этом, цены на руду, основное сырье, оставались высокими. Смысла работать для многих просто не было. Влияние курса в этом вопросе было минимальным, в конце концов и цены на металл и цены на руду привязаны к доллару. Хотя да, конечно же, экспортеры всегда рады, когда курс национальной валюты падает.

Добавилось к этому и то, что в связи с погодными хороводами урожай в этом году убрали и переработали раньше. Если помните, второй квартал отметился резким ростом ВВП. Когда сравнивают квартал к кварталу прошлого года. В том числе потому, что в связи с ненавидимым Гретой Тумберг глобальным потеплением, урожай уродился раньше. Его раньше и начали убирать. В результате, получили больше роста агросектора во 2-м квартале, и меньше в 4-м. В сумме все осталось неизменным, но во 2-м квартале одни кричали, что смотрите, пришел новый президент и сразу экономика начала бумить, а в 4-м квартале – что смотрите, до чего довели экономику под руководством нового президента. Хотя президент у нас не шаман и вряд ли может влиять на уровень тепла и осадков. По крайней мере, хотелось бы, чтобы граждане Украины в такое не верили.

И да, нам не грозит страшный дефолт. Если мы будем оставаться в программе с МВФ. Тогда тот умеренный дефицит бюджета что у нас есть, порядка 2% от ВВП, будет легко профинансирован за счет заимствований. Как и делается во всем мире. И точно также у нас не будет проблем к доступу к рынкам для рефинансирования долгов, срок погашения которых истекает в 2020 году. Если же мы потеряем сотрудничество с МВФ, например, выбрав, что нам дороже благосостоянием некоторых отдельных очень авторитетных товарищей, то проблема дефолта снова выйдет на первый план. Но тогда, уже точно, не будет проблемы меньших поступлений от таможни из-за укрепление курса гривны. Ибо когда мы потеряем сотрудничество с МВФ, то курс быстро побежит в привычном направлении. В привычном нам за долгие годы девальваций.

Джерело: блог Сергія Фурси

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