Президент доручив уряду представити результати аудиту країни і економічні вектори до 2030 року



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«Нам потрібне чітке бачення куди і чому має рухатись наша економіка до 2030 року»

Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати.

Про це у посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України заявив президент України Володимир Зеленський.

«Вже сьогодні зрозуміло, що попереду багато роботи, але пріоритети зрозумілі: треба зменшити частку держави в економіці, розвивати державне-приватне партнерство. Наш фінансовий ресурс обмежений і нам потрібні проекти з високим мультиплікатором, які повертають податки та створюють нові робочі місця. Також питання введення податку на виведений капітал та нульової декларації. Досить вже безкінечних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні і я готовий це зробити. Тому я доручаю Уряду врахувати ці та інші важливі напрямки, і, найголовніше, Україні потрібна повноцінна економічна стратегія розвитку не на два або три роки, досить виміряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення куди і чому має рухатись наша економіка до 2030 року. Знаю, що така робота велась Урядом, тому разом із результатами аудиту нашої держави, чекаємо презентацію економічних векторів України до 2030 року», — сказав він.

Сьогодні президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із традиційним щорічним посланням. Цей виступ мав відбутись ще у квітні, але був перенесений через пандемію.

Нагадаємо, Уряд розпочав створення Національної економічної стратегії до 2030 року у серпні цього року. Про це стало відомо за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з представниками бізнесу. На зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більше 50 компаній. Платформою розробки стратегії було визначено Центр економічного відновлення.