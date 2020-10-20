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    Економіка та фінанси

    Мінфін має знайти шляхи погашення боргів перед виробниками зеленої енергії, — Гетманцев

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    Мінфін має знайти шляхи погашення боргів перед виробниками зеленої енергії, — Гетманцев

    «Борги треба погашати, їх треба погашати за рахунок держави, за рахунок відповідних джерел»

    Міністерство фінансів може знайти шляхи для вирішення проблеми накопичених боргів перед інвесторами, які вклали в розвиток зеленої енергетики в країні.

    Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Я переконаний у тому, що держава повинна виконувати свої зобов’язання перед будь-ким, у тому числі і виробниками зеленої енергії», — сказав Гетманцев.

    За його словами, Мінфін має знайти шляхи виходу з проблеми заборгованості і він поки не бачив відповідних пропозицій від міністерства.

    «Я не знаю розрахунки і пропозиції Міністерства фінансів, яким чином вони пропонують вийти з ситуації, яка склалася із заборгованістю», — уточнив Гетманцев.

    «Борги треба погашати, їх треба погашати за рахунок держави, за рахунок відповідних джерел, - це очевидні речі», — підкреслив депутат.

    Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

    Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

    Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

    За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

    За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

    Мінфін ЖКГ бізнес уряд Андрій Герус Данило Гетманцев
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