Мінфін має знайти шляхи погашення боргів перед виробниками зеленої енергії, — Гетманцев



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«Борги треба погашати, їх треба погашати за рахунок держави, за рахунок відповідних джерел»

Міністерство фінансів може знайти шляхи для вирішення проблеми накопичених боргів перед інвесторами, які вклали в розвиток зеленої енергетики в країні.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я переконаний у тому, що держава повинна виконувати свої зобов’язання перед будь-ким, у тому числі і виробниками зеленої енергії», — сказав Гетманцев.

За його словами, Мінфін має знайти шляхи виходу з проблеми заборгованості і він поки не бачив відповідних пропозицій від міністерства.

«Я не знаю розрахунки і пропозиції Міністерства фінансів, яким чином вони пропонують вийти з ситуації, яка склалася із заборгованістю», — уточнив Гетманцев.

«Борги треба погашати, їх треба погашати за рахунок держави, за рахунок відповідних джерел, - це очевидні речі», — підкреслив депутат.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.