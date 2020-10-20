Верховна Рада схвалила створення штабу для боротьби з коронавірусом



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Очолити штаб планує президент Зеленський

Верховна Рада схвалила проєкт постанови № 4228 - щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

За документ проголосували 308 нардепів.

Згідно з постановою, депутати рекомендують президенту Володимиру Зеленському утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення Covid-19.

Нацштаб повинен:

ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефону лінію, яка має приймати та опрацьовувати звернення громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, організовувати невідкладний забір біологічних матеріалів мобільними бригадами на дому у громадян, координувати проведення тестів на наявність коронавірусу у термін до 48 годин, забезпечувати безкоштовними ліками для амбулаторного лікування хворих, надавати медичні консультації тощо;

забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на Covid-19, а саме – утворити регіональні мережі вірусологічних лабораторій загальною потужністю більше 100 000 досліджень на добу;

сформувати мобільні бригади для забору у пацієнтів біоматеріалу;

створити лабораторії у системі медзакладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук та МОЗ України;

забезпечити захист медичних працівників;

забезпечити соціальною підтримкою пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Крім того, Уряд повинен, серед іншого, передбачити у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги, окрему бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями в розмірі щонайменше 500 млн. грн. та бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережи інфекційних лікарень та лабораторних центрів в обсязі не менше 1 млрд. гривень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

Зазнаимо, за офіційними даними, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Всього використовується вже 33 919 ліжок.

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що Феофанію та інші відомчі лікарні треба відкрити для хворих на коронавірус.

Напередодні очільник Харківської ОДА повідомив, що у Харкові лікарні переповнені хворими на Covid-19.

Мер Миколаєва також заявив, що у місті лікарняні ліжка для хворих на Covid-19 майже заповнені.

Разом з тим відомо, що уряд розмірковує над тим, щоб залучити немедичні установи для хворих на коронавірус.

Між іншим, мер столиці Віталій Кличко розповів, як держава «допомагає» Києву в боротьбі з Covid-19.

«Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян», – наголосив мер.

Також у МОЗ пояснили, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

Керівництво МОЗ також назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.