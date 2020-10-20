Зеленський цинічно хвалиться досягненнями, до яких не має жодного стосунку – нардеп



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Послання Зеленського вже критикують політики

Соратниця Порошенка розкритикувала виступ Зеленського у Раді

У посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України президент Зеленський безсоромно хвалився чужими досягненнями. «Президент цинічно попіарився на тому, що зробили попередники», - заявила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

«Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись», – наголосила депутатка.

«Він розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він «грав на роялі» тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни», – сказала Сюмар.

Представниця «Європейської солідарності» наголосила, що президент мав сказати, куди рухається країна – вона рухається в Європу чи в Росію, чи вона взагалі застигла і простоює зараз.

«Президент мав сказати, що відбувається з армією – це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати, коли ми її будували, її вся країна будувала останні шість років», – також підкреслила депутатка.

Сюмар зауважила: «Він каже до країни на «ти», я теж скажу. Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік – ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було у 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив».

«Ти присвоюєш собі те, до чого ти не маєш жодного стосунку. «Охмадит», який ми будували 10 років і був збудований на 90%», зазначила також Сюмар. Вона нагадала, як бюджетний комітет під керівництвом депутатів монобільшості забрав 140 мільйонів гривень, які мали йти в тому числі на завершення будівництва лікарні, а Зеленський попіарився, що повернув на ці цілі 200 мільйонів гривень.

«Ти розказуєш тут про ракетні програми чи ти погрожуєш Турчинову, який збудував ці ракетні програми, і до яких ти мав нульовий стосунок. Ти розказуєш про силові структури і про правоохоронні органи, які ти використовуєш, для того, щоб розбиратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі як до неба рачки», – сказала депутатка.

«Люди знають правду. Вони живуть на реальній землі», – резюмує Сюмар.

Нагадаєсо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із традиційним посланням до парламенту. У ході виступу він згадав про боротьбу з коронавірусом, ситуацію на Донбасі та в Криму.

Нагадаємо, що під час виступу Зеленський заявив, що 21 жовтня на Донбас поїдуть 120 «слуг народу».