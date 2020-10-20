  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський цинічно хвалиться досягненнями, до яких не має жодного стосунку – нардеп

    • Розсилка
    Послання Зеленського вже критикують політики&nbsp; - Зеленський цинічно хвалиться досягненнями, до яких не має жодного стосунку – нардеп
    Послання Зеленського вже критикують політики 

    Соратниця Порошенка розкритикувала виступ Зеленського у Раді

    У посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України президент Зеленський безсоромно хвалився чужими досягненнями. «Президент цинічно попіарився на тому, що зробили попередники», - заявила народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

    «Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись», – наголосила депутатка.

    «Він розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він «грав на роялі» тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни», – сказала Сюмар.

    Представниця «Європейської солідарності» наголосила, що президент мав сказати, куди рухається країна – вона рухається в Європу чи в Росію, чи вона взагалі застигла і простоює зараз.

    «Президент мав сказати, що відбувається з армією – це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати, коли ми її будували, її вся країна будувала останні шість років», – також підкреслила депутатка.

    Сюмар зауважила: «Він каже до країни на «ти», я теж скажу.  Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік – ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було у 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив».

    «Ти присвоюєш собі те, до чого ти не маєш жодного стосунку. «Охмадит», який ми будували 10 років і був збудований на 90%», зазначила також Сюмар. Вона нагадала, як бюджетний комітет під керівництвом депутатів монобільшості забрав 140 мільйонів гривень, які мали йти в тому числі на завершення будівництва лікарні, а Зеленський попіарився, що повернув на ці цілі 200 мільйонів гривень.

    «Ти розказуєш тут про ракетні програми чи ти погрожуєш Турчинову, який збудував ці ракетні програми, і до яких ти мав нульовий стосунок. Ти розказуєш про силові структури і про правоохоронні органи, які ти використовуєш, для того, щоб розбиратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі як до неба рачки», – сказала депутатка.

    «Люди знають правду. Вони живуть на реальній землі», – резюмує Сюмар.

    Нагадаєсо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із традиційним посланням до парламенту. У ході виступу він згадав про боротьбу з коронавірусом, ситуацію на Донбасі та в Криму.

    Нагадаємо, що під час виступу Зеленський заявив, що 21 жовтня на Донбас поїдуть 120 «слуг народу».

     

    Крим Донбас Верховна Рада Європейська солідарність армія Володимир Зеленський окуповані території Вікторія Сюмар Охматдит президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies