Приватбанк продає офіс у центрі Дніпра поруч з будинком Брежнєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дата проведення аукціону: 4 лютого 2020 року

Ціна адміністративно-громадського комплексу Приватбанку стартує від 97 946 400 грн

У центрі Дніпра поруч з будинком, що був офіційною резиденцією генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Приватбанк продає офіс. Про це повідомляє пресслужба електронного аукціону OpenMarket (ДП «СЕТАМ»).

Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов зазначив, що «лот є дуже привабливою інвестицію і тому на нього буде великий попит серед місцевих бізнесменів». «Можливо також, хтось захоче купити будівлю саме через садибу Брежнєва», - зауважив гендиректор.

Зазначається, що ціна адміністративно-громадського комплексу Приватбанку стартує від 97 946 400 грн.

«На торги виставлено ½ частка та ½ частка адміністративно-громадського комплексу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Крутогірний узвіз, 1, загальною площею 5575,5 кв.м. До приміщення будівлі підведено: електропостачання, водопостачання, каналізація. Вид опалення - централізоване. Обтяження відсутні», - йдеться у повідомленні.

Організатори аукціону відзначають, що комплекс розташований в центральному районі міста неподалік від набережної міста. Поруч розташовані супермаркети «АТБ», «Varus» «МОСТ-Cіті», відділення банків, розважальні заклади, зручна транспортна розв'язка.

Дата проведення аукціону: 4 лютого 2020 року.

Посилання на лот: https://setam.net.ua/auction/405276

OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ») - це простий та ефективний засіб реалізації майна через мережу Інтернет. Система працює на всій території України з 2014 року.