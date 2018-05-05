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    «Приватбанк» відзвітував про 3,7 млрд прибутку за перший квартал

    Чисті комісійні доходи банку становили 3,4 млрд гривень
    «Приватбанк» отримав прибуток у розмірі 3,7 мільярди гривень за перший квартал 2018 року. Про це повідомляє прес-служба банку. «За перші три місяці року чисті комісійні доходи становили 3,4 млрд гривень, що свідчить про високу популярність у населення послуг банку», - йдеться
    • Вчора, 23:43
    • Розсилка
    &laquo;Приватбанк&raquo;
    «Приватбанк»

    Чисті комісійні доходи банку становили 3,4 млрд гривень

    «Приватбанк» отримав прибуток у розмірі 3,7 мільярди гривень за перший квартал 2018 року.

    Про це повідомляє прес-служба банку.

    «За перші три місяці року чисті комісійні доходи становили 3,4 млрд гривень, що свідчить про високу популярність у населення послуг банку», - йдеться у повідомленні.

    Водночас, чисті відсоткові доходи банку становили 3,2 млрд гривень.

    Нагадаємо, ПАТ «Приватбанк» продає автомобільну стоянку біля міжнародного аеропорту «Бориспіль», щоб розплатитися за борги компанії «АероСвіт».

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