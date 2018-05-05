«Приватбанк» відзвітував про 3,7 млрд прибутку за перший квартал
- Вчора, 23:43
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«Приватбанк»
Чисті комісійні доходи банку становили 3,4 млрд гривень
«Приватбанк» отримав прибуток у розмірі 3,7 мільярди гривень за перший квартал 2018 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
«За перші три місяці року чисті комісійні доходи становили 3,4 млрд гривень, що свідчить про високу популярність у населення послуг банку», - йдеться у повідомленні.
Водночас, чисті відсоткові доходи банку становили 3,2 млрд гривень.
Нагадаємо, ПАТ «Приватбанк» продає автомобільну стоянку біля міжнародного аеропорту «Бориспіль», щоб розплатитися за борги компанії «АероСвіт».
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