«Приватбанк» відзвітував про 3,7 млрд прибутку за перший квартал

Чисті комісійні доходи банку становили 3,4 млрд гривень

«Приватбанк» отримав прибуток у розмірі 3,7 мільярди гривень за перший квартал 2018 року. Про це повідомляє прес-служба банку. «За перші три місяці року чисті комісійні доходи становили 3,4 млрд гривень, що свідчить про високу популярність у населення послуг банку», - йдеться