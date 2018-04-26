Приватбанк визнає рішення окупаційних судів у Криму? (Документ)

Фінансова установа не розрахувалася з вкладником депозиту на суму $237 тис.

Апеляційний суд Дніпропетровської області присудив стягнути з ПАТ КБ «Приватбанк» $237 тис. депозитного вкладу (у тому числі $44,9 тис. нарахованих відсотків) громадянці Юлії Новіковій у жовтні 2013 року. Про це «Главкому» стало відомо з постанови суду від 13 березня. Жінка поклала на депозитний рахунок $187 тис. під 8,5%



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Фінансова установа не розрахувалася з вкладником депозиту на суму $237 тис.

Апеляційний суд Дніпропетровської області присудив стягнути з ПАТ КБ «Приватбанк» $237 тис. депозитного вкладу (у тому числі $44,9 тис. нарахованих відсотків) громадянці Юлії Новіковій у жовтні 2013 року.

Про це «Главкому» стало відомо з постанови суду від 13 березня.

Жінка поклала на депозитний рахунок $187 тис. під 8,5% річних. Термін дії договору закінчився 17 жовтня 2014 року, однак банк грошові кошти не повернув.

Заперечуючи заявлені позовні вимоги, Приватбанк надав копію рішення так званого Ленінського районного суду Севастополя від 7 листопада 2016 року, ухвалене іменем Російської Федерації, яким позовні вимоги Новікової частково задоволено та стягнуто з банку суму банківського вкладу. Посилаючись, що сума вкладу на час розгляду справи вже було стягнута з відповідача та судовим приставом-виконавцем при директорі Федеральної служби судових приставів-головному приставі Російської Федерації відкрито виконавче провадження, банк стверджував, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовився прийняти до уваги цей «доказ», зіславшись на норми Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (з 20 лютого 2014 року місто Севастополь визначається як тимчасово окупованою територіє внаслідок збройної агресії Російської Федерації).

Витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень

«Рішення, ухвалене іменем Російської Федерації Ленінським районним судом Севастополя, не несе ніяких правових наслідків на території України, оскільки воно ухвалено з порушенням норм діючого законодавства України», - наголосила апеляційна інстанція.

Крім цього, Приватбанк апелював, що вкладниці виплачені кошти за рахунок майна банку органом Автономної некомерційної організації «Фонд захисту вкладників». При цьому, відповідно довідки №3527 від 14 листопада 2016 року, виданої виконавчим директором АНО «ФЗК», Новікова не зверталась до фонду із заявою про згоду на придбання прав (вимоги) по вкладам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» та компенсійні виплати їй не здійснювались.