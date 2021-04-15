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    Економіка та фінанси

    Призначення субсидій по-новому. Мінфін посилив умови

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    Кабмін визначив нові умови при призначенні субсидій - Призначення субсидій по-новому. Мінфін посилив умови
    Кабмін визначив нові умови при призначенні субсидій

    Доходи від депозитів і покупка валюти будуть враховуватися при призначенні субсидій

    Доходи від депозитів і дивіденди від цінних паперів будуть враховуватися при призначенні субсидій. Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв на позачерговому засіданні в середу, повідомило Міністерство фінансів.

    Постановою КМУ посилюються вимоги до призначення субсидій в частині:

    • здійснення одноразових вартісних покупок;
    • наявності банківських депозитів;
    • здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів;
    • перетину кордону;
    • інше.

    Це означає, що при призначенні житлових субсидій тепер будуть враховуватися отримані доходи від депозитів або цінних паперів. Також пропонується скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках при наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

    «Реалізація постанови не потребує додаткових витрат і буде здійснюватися за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій», – вказується в повідомленні.

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    Теги: Мінфін субсидія комуналка
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