В Україні перевіряють одержувачів субсидій. Список найчастіших порушень
Мінфін виявив 2,5 млн сумнівних випадків, більшість проблем підтвердилося
В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі потребували додаткових перевірок. У 78% таких випадків органи місцевої влади підтвердили наявність порушень. Як відомо, за підсумком місцевих перевірок, наприклад, можуть змусити повернути державі субсидію.
Саме по субсидіях і виявили найбільше невідповідностей – 70% від загальної кількості, підрахували в Мінфіні.
Найпоширенішими проблемами є:
- виплати вже після смерті одержувача;
- виплати сім’ям, які зробили покупки більш ніж на 50 тис. гривень;
- виплати тим, у кого є автомобіль, з дати випуску якого пройшло менше ніж 5 років;
- отримання субсидій одночасно за двома різними адресами.
Нагадаємо, в Україні існує три етапи перевірок отримувачів субсидій:
- превентивна верифікація – в режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;
- поточна верифікація – в процесі призначення допомоги;
- ретроспективна верифікація – після виплат від держави.
Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.
Як повідомлялося, незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення до суду.