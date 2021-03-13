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    Економіка та фінанси

    В Україні перевіряють одержувачів субсидій. Список найчастіших порушень

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    По субсидіях у Мінфіні виявили найбільше невідповідностей&nbsp; - В Україні перевіряють одержувачів субсидій. Список найчастіших порушень
    По субсидіях у Мінфіні виявили найбільше невідповідностей 

    Мінфін виявив 2,5 млн сумнівних випадків, більшість проблем підтвердилося

    В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі потребували додаткових перевірок. У 78% таких випадків органи місцевої влади підтвердили наявність порушень. Як відомо, за підсумком місцевих перевірок, наприклад, можуть змусити повернути державі субсидію.

    Саме по субсидіях і виявили найбільше невідповідностей – 70% від загальної кількості, підрахували в Мінфіні.

    Найпоширенішими проблемами є:

    • виплати вже після смерті одержувача;
    • виплати сім’ям, які зробили покупки більш ніж на 50 тис. гривень;
    • виплати тим, у кого є автомобіль, з дати випуску якого пройшло менше ніж 5 років;
    • отримання субсидій одночасно за двома різними адресами.

    Нагадаємо, в Україні існує три етапи перевірок отримувачів субсидій:

    • превентивна верифікація – в режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;
    • поточна верифікація – в процесі призначення допомоги;
    • ретроспективна верифікація – після виплат від держави.

    Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.

    З 1 січня 2021 року введено превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Міністерство фінансів створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, об’єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

    Як повідомлялося, незаконні соціальні виплати можуть бути повернуті до державного бюджету. По кожному випадку проводиться додаткова перевірка, після чого будуть звернення до суду.

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    Теги: Мінфін тарифи субсидія гроші
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