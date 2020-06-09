Програма «5-7-9%». В уряді повідомили скільки кредитів видали за перший тиждень літа



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Загалом з лютого вже видано 605 кредитів на суму в 381,05 мільйона гривень

Банки видали 51 новий кредит на загальну суму 32,6 млн грн

В Україні за перший тиждень літа банки-партнери Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали 51 новий кредит на загальну суму 32,6 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що загалом вже видано 605 кредитів на суму в 381,05 мільйона гривень.

«Також банки-партнери продовжують прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені Урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії Covid-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання). Зокрема, за тиждень попит на позики під такі умови склав майже 390 млн гривень», - йдеться на урядовому порталі.

У міністерстві наголосили, що перший підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 мільйона гривень в АТ КБ «Приватбанк» під 0% до кінця березня 2021 року.

Минулого тижня Фонд підписав угоди про партнерство з двома новими банками - ОТП Банком та Міжнародним Інвестиційним Банком.

Готуються для затвердження Радою Фонду заявки про участь в програмі «Доступні кредити 5-7-9%» від Креді Агріколь Банк та Агропросперіс Банк.

У мінфіні зауважили, що в разі позитивного рішення Ради, загалом учасниками Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» стануть 19 банків, які за розміром чистих активів складають 80% усієї банківської системи України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня анонсував кредити під 0%. За його словами, програма «5-7-9%» дозволяє бізнесу рефінансувати свої діючі кредити в дев'яти банках «під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік».

Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.