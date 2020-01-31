Кредитний рай відкриється в суботу фінанси

Нову державну програму доступних кредитів для малого бізнесу Олексій Гончарук анонсував на брифінгу 24 січня Колаж: Главком

Гроші під 5% річних: фантазії уряду чи реальність?

1 лютого в Україні стартує державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», мета якої - спрощення доступу мікро і малого бізнесу до банківського кредитування. Та навряд чи вона буде працюватиме. І ось чому…

Програма, як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повинна усунути один з головних бар'єрів для розвитку вітчизняного бізнесу - високі процентні ставки за кредитами, які на сьогоднішній день складають від 18% до 40% річних в гривні.

Нову державну програму доступних кредитів для малого бізнесу Олексій Гончарук анонсував на брифінгу 24 січня

«5-7-9%»

Згідно з держпрограмою, для мікропідприємств (не більше 20 працівників) і малих підприємств (до 250 співробітників) передбачається три види процентних ставок.

5% річних - для стартапів і нового (до 12 місяців) бізнесу, якщо передбачається виручка до 25 млн грн за рік і додатково створюються мінімум два робочих місця протягом першого кварталу.

7% - для нових підприємств з виручкою до 25 млн грн, які не створюють робочі місця (але якщо що, за кожного додаткового працівника ставка буде знижена на 0,5 процентного пункту).

9% - для бізнесу з виручкою 25-50 млн грн.

При цьому умови програми «5-7-9%» вимагають від її учасника внесення власного капіталу: не менше 20% - для діючого бізнесу і 30% - для стартапів. Відразу необхідно зазначити, що кредити (в розмірі до 1,5 млн грн, на термін до 5 років) будуть видаватися виключно на придбання і модернізацію основних засобів - будівель і споруд, транспорту, обладнання, обчислювальної техніки, інструменту, виробничого і господарського інвентаря.

Безумовно, жоден банк просто так під такі смішні відсотки кредити давати не буде, держава це усвідомлює, і тому вона буде просто компенсувати різницю між комерційною та пільговою процентною ставкою. На ці цілі вже виділено 2 млрд грн - відповідний закон про внесення змін до держбюджету був підписаний 21 січня.





«Доступні кредити 5-7-9%» - вже восьма програма НУФ з підтримки вітчизняних підприємців

Впровадженням «5-7-9%» займеться Німецько-Український фонд (НУФ), структура, яка була заснована ще в 1996 році Німецьким державним банком розвитку, НБУ і урядом України в особі міністерства фінансів. У НУФ є багатий досвід в області підтримки вітчизняного мікро-, малого і середнього бізнесу: в даний час фонд курирує чотири загальноукраїнські програми кредитування і три регіональні - в Києві, на Тернопільщині, а також у Донецькій і Луганській областях.

Безпосередньо кредитуванням за новою держпрограмою будуть займатися банки-партнери НУФ - Piraeus Bank, «Банк Львів», «Кредитвест банк», «Кредобанк», «Мегабанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «ПроКредитБанк» і «Укргазбанк».

Глава уряду Олексій Гончарук запевняє, що фінансові установи почнуть працювати над реалізацією «5-7-9%» (підготовка відповідних інструкцій, створення технічних карт і так далі) вже в перший робочий день нового місяця, тобто 3 лютого.

У черзі вже 16 тисяч охочих

Виникає резонне питання - з чого б тоді офіційний старт програми намітили на суботу, 1 лютого? Цей факт вже може викликати певну недовіру до нової урядової ініціативи - мовляв, що ж тоді далі буде, якщо не помітили, що перший день місяця – це вихідний.

Але, судячи з усього, ніякої помилки тут немає: зараз на офіційному сайті «5-7-9%» приймаються заявки, і обіцяють, що розглядати їх почнуть саме з суботи. Станом на 31 січня подано майже 9 тис. заявок на участь у програмі від діючих підприємців та понад 7 тис. - від охочих відкрити власну справу.

Уряд очікує, що вже в 2020 році завдяки «5-7-9%» буде видано 50 тис кредитів і створено приблизно 90 тис нових робочих місць. Крім того, українська економіка отримає 2 млрд грн внутрішніх інвестицій - це ті самі кошти, призначені для компенсації процентних ставок. А протягом п’яти років внутрішні інвестиції складуть 8 млрд грн, сума виданих кредитів складе 30 млрд грн.

Втім, є думки, що урядові очікування перебільшені.

«Умови програми обмежують комерційну ставку на рівні не більше 22%. А ви спробуйте зараз знайти такі умови, під подібний відсоток! Це якщо у тебе якісь зв'язки в банку, або вже просто неймовірно кришталево чиста кредитна історія. Так що навряд чи буде видано таку кількість кредитів, як очікується», - вважає експерт фінансового ринку, колишній головний скарбник банку «Надра» Андрій Кийко.

Головний експерт департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Олександр Жолудь, в свою чергу, вважає, що кредит під 22% і навіть менше, отримати можна, але для цього необхідна якісна ліквідна застава.

«Кредити за нижчими ставками дають, як правило, успішним підприємцям. Так що малому бізнесу, тим більше стартаперам, буде складно отримати банківський кредит під 22%, і, таким чином, вийти в підсумку на 5% або 7%. А адже саме в цьому вся ідея нової програми», - пояснює президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.

До речі, позичальник не зможе отримувати кредитні кошти за програмою «5-7-9%» на свій особистий рахунок - гроші будуть перераховуватися банком-партнером безпосередньо на рахунок постачальника основних засобів.

«Це зайвий раз свідчить про рівень довіри до позичальників з боку банків, - говорить Андрій Кийко. - Мабуть, побоюються, що кредит може бути витрачений на якісь інші цілі – наприклад, покласти гроші на депозит під 15%, або просто перевести в готівку. Від наших людей за все можна очікувати».

Андрій Кузьмін, для «Главкома»