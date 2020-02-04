Програма «5-7-9%». Кого пустять в кредитний рай? фінанси

Держслужбовці та банкіри не переконали підприємців в перспективності нової програми

Уряд представив програму підтримки малого бізнесу і «потішив»: «успішними стають після кількох банкрутств»

У Києві відбулася урочиста презентація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Як і припускав «Главком», програма, на жаль, навряд чи буде доступна широким верствам вітчизняних підприємців, які представляють малий бізнес.

Відкриваючи захід, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в черговий раз заявив, що ринок кредитування в країні досить слабкий, у представників мікро- і малого бізнесу недостатньо фінансового ресурсу.

Навчатимуть безкоштовно

Але тепер, обіцяє прем'єр, все буде інакше: підприємцям допоможе програма «5-7-9%», до якої вже приєдналися всі державний банки - «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк» і «Укрексімбанк», а зараз ведуться переговори з низкою комерційних фінансових організацій.

Очікується, що в цьому році в рамках програми будуть працювати до 15 українських банків, а потім з'являться і зарубіжні партнери.

«Людині, яка хоче відкрити власний бізнес, потрібно буде показати бізнес-план і внести стартовий внесок: бізнесмен повинен довести, що сам готовий ризикувати. Звичайно, з першого разу може не вийти, можуть відмовити, але ніхто не залишиться без зворотного зв'язку: банки самі зацікавлені в кредитуванні», - запевнив прем'єр.

Міністр фінансів Оксана Маркарова сказала, що заявки банки розглянуть максимум протягом 10 робочих днів, всю необхідну детальну інформацію можна отримати на новому сайті 5-7-9.gov.ua.

А заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович заявив, що брак фінансів - не єдиний бар'єр для розвитку власного бізнесу. Потрібні ще й знання. Тому програмою передбачено безкоштовні навчальні семінари, консультації, тренінги і так далі.

Дмитро Романович заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Пане Дмитре, людина, яка хоче отримати доступний кредит, повинна внести 20% або 30% необхідної суми. Цього достатньо чи таки необхідна застава?

Безумовно, необхідно буде якесь забезпечення. Така стандартна банківська практика, це їхній бізнес.

Йдеться про мікро- і малий бізнес. Якщо у людини є бажання, але немає гідной застави, що робити?

Ні, ну має ж бути якесь майно...

Існує обмеження комерційної ставки, яку компенсуватиме уряд, в 22% річних. Тобто якщо банк готовий видати мені кредит під 25%, я в цю програму не потраплю…

Якщо бізнес-план сирої, запропонована бізнес-модель не зовсім підходить, можна навчатися. Програма «5-7-9%» розрахована на п’ять років, коштів достатньо, з першого разу не вийшло - може, вийде трохи пізніше. Банк теж можна зрозуміти: якщо ви приходите, але немає ні застави, нічого - зрозуміло що це ризикований для нього бізнес. Але ви можете працювати з банком над тим, як знизити цей ризик.

Не варто хвилюватися

Директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну, керівник Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев, в свою чергу запевнив «Главком», що підприємцю взагалі не варто хвилюватися щодо ставки більше 22%.

Руслан Гашев керівник Фонду розвитку підприємництва

Ви повинні розуміти, що відповідаєте критеріям програми. Річна виручка від реалізації продукції - до 50 млн грн, персонал до 50 осіб, немає іноземців в капіталі, займаєтеся дозволеними видами діяльності, берете кредит не на оборотні кошти, а на модернізацію обладнання: ви вже відповідаєте умовам програми. І в такій ситуації банк-партнер не може вам відмовити. Він повинен прийняти у вас документи, прогнати за всіма своїми методиками і процедурами на відповідність власним критеріям. І ви отримуєте або 5%, або 7%, або 9%. І вас не цікавить, яка там у них комерційна ставка: це проблема взаємини банку і держави.

Коли про програму доступних кредитів тільки заговорили, передбачалося, що її впровадженням займеться Німецько-Український фонд. Зараз цим займається Фонд розвитку підприємництва. Що змінилося?

Та власне, нічого. Просто перейменували, ребрендинг. Фонд яким був створений, таким і залишається. Той же самий код ЄДРПОУ, структура організації, статутний капітал, залишилися всі програми. А чому перейменували? Почнемо того, що в березні минулого року з Фонду вийшла німецька сторона: вони спочатку його створили, щоб роботу на певному етапі підхопив український уряд. Вони свою місію виконали, вони пішли.

А зараз зі складу засновників вийшов Нацбанк - з липня 2020 року набирає чинності закон, згідно з яким розділяються функції між регуляторами фінансового ринку. У НБУ виникав конфлікт інтересів: він і учасник Фонду, і він же регулятор. Ось конфлікт інтересів і врегулювали.

Більшу частину презентації, півтори години, займала дискусія підприємців і членів бізнес-асоціацій з представниками урядових структур і державних банків.

Але бізнесмени, яких цікавило питання, як людині з нуля відкрити власну справу за допомогою держпрограми «5-7-9%», виразної відповіді на своє питання так і не отримали.

«Кожен чує те, що хоче почути. Ось почули про доступні кредити, а умови не прочитали. Зрозумійте, ви повинні розділяти ризики з банками», - пояснював модератор дискусії, голова Business incubator group Ukraine Олександр Славський. І обнадіяв присутніх, що в Силіконовій долині тільки один з десяти стартапів стає вдалим, а багато стають успішними підприємцями тільки після декількох банкрутств.

Андрій Кузьмін, для «Главкома»

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