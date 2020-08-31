Пул активів Дельта Банку проданий з 99% дисконтом

Пул активів Дельта Банку був проданий на голландському аукціоні з дисконтом більше 99%

Стартова ціна пулу становила 219,4 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізосіб продав активи збанкрутілого Дельта Банку, в який увійшли права вимоги за майже тисячею кредитних угод на 20 млрд грн.

Торги відбулися 28 серпня на Prozorro.Продажі за голландською моделлю.

Переможцем аукціону з пропозицією 46,1 млн грн стало ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс». У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.

Серед проданих активів: Херсонський суднобудівний завод, ТОВ «Ті Ел Сі Сістемс», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Мерчант Хауз» (останні три структури фігурували в матеріалах кримінального провадження Генпрокуратури щодо можливого виведення Дельта Банком за кордон 4,1 млрд грн рефінансування НБУ в 2014 році.

Дельта Банк був зареєстрований 15 лютого 2006 року. Засновником і власником 70,61% акцій банку є Микола Лагун. Банк знаходиться в ліквідації з жовтня 2015 року.

Національна поліція викликала Лагуна на допит 26 серпня. Наприкінці грудня екскерівництву Дельта Банку повідомили про підозру в розкраданні 4,4 млрд грн, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Дельта Банк є найбільшою фінансовою установою в управлінні Фонду гарантування. На початок 2020 року борг Дельта Банку перед ФГВФО становив майже 9 млрд грн, а перед НБУ – близько 5 млрд грн (по рефінансу). Всього ФГВФО виставив на продаж понад 50 пулів активів Дельта Банку на 64 млрд грн у червні-серпні. Фонд гарантування цьогоріч планує завершити ліквідацію Дельта Банку.

Верховний Суд зобов’язав бізнесмена Тараса Барщовського сплатити 75 млн євро за кредитами Дельта Банку, поручителем яких він виступає.

Нагадаємо, що колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Також, Нацбанк решил ликвидировать «Дельта банк».