Ексвласнику «Дельта Банку» оголошено підозру у несплаті 33 млн грн податків
Вирішується питання про обрання Миколі Лагуну запобіжного заходу
Лагуну повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків
Колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі понад 33 мільйони гривень. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Як зазначили правоохоронці, в лютому 2015 році на рахунок колишнього власника «Дельта Банк» надійшли понад 153 млн гривень в якості оплати за покупку іменних акцій банку.
Йому повідомили про підозру у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що ексглава СБУ вимагає, аби міністр Криклій відповів за несплату податків.
Крім того, Рада продовжила мораторій на стягнення майна за несплату кредитів.