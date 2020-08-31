Ексвласнику «Дельта Банку» оголошено підозру у несплаті 33 млн грн податків



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Вирішується питання про обрання Миколі Лагуну запобіжного заходу

Лагуну повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

Колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі понад 33 мільйони гривень. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як зазначили правоохоронці, в лютому 2015 році на рахунок колишнього власника «Дельта Банк» надійшли понад 153 млн гривень в якості оплати за покупку іменних акцій банку.

«Отримавши дохід, він зобов'язаний був у період з січня по травень 2016 сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі - понад 33 млн гривень», – повідомили в ОГП.

Йому повідомили про підозру у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що ексглава СБУ вимагає, аби міністр Криклій відповів за несплату податків.

Крім того, Рада продовжила мораторій на стягнення майна за несплату кредитів.