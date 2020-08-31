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    Ексвласнику «Дельта Банку» оголошено підозру у несплаті 33 млн грн податків

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    <p>Вирішується&nbsp;питання про обрання Миколі Лагуну запобіжного заходу</p> - Ексвласнику «Дельта Банку» оголошено підозру у несплаті 33 млн грн податків

    Вирішується питання про обрання Миколі Лагуну запобіжного заходу

    Лагуну повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

    Колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі понад 33 мільйони гривень. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

    Як зазначили правоохоронці, в лютому 2015 році на рахунок колишнього власника «Дельта Банк» надійшли понад 153 млн гривень в якості оплати за покупку іменних акцій банку.

    Йому повідомили про підозру у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, що ексглава СБУ вимагає, аби міністр Криклій відповів за несплату податків.

    Крім того, Рада продовжила мораторій на стягнення майна за несплату кредитів.

    акція Офіс Генерального прокурора
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