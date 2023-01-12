Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу

Весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8079 про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Документ підтримали 303 нардепи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Желєзняк повідомив, що у фінальній редакції документ набирає чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які провадять діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

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Нагадаємо, станом на 1 грудня 2022 року в Україні кількість діючих ліцензій на провадження азартних ігор становила 47 штук: 19 – це зали гральних автоматів, 14 – інтернет-казино, вісім – зали казино, три – букмекерська діяльність, три – інтернет-покер. У 2020 та 2021 роках надходження до бюджету склали лише 15% від плану (надійшло 1,58 млрд грн при плані понад 10 млрд грн), а в 2022 році доходи бюджету склали 0,86 млрд грн.