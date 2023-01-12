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Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу
фото ілюстративне

Весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8079 про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Документ підтримали 303 нардепи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

Желєзняк повідомив, що у фінальній редакції документ набирає чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які провадять діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2022 року в Україні кількість діючих ліцензій на провадження азартних ігор становила 47 штук: 19 – це зали гральних автоматів, 14 – інтернет-казино, вісім – зали казино, три – букмекерська діяльність, три – інтернет-покер. У 2020 та 2021 роках надходження до бюджету склали лише 15% від плану (надійшло 1,58 млрд грн при плані понад 10 млрд грн), а в 2022 році доходи бюджету склали 0,86 млрд грн. 

Теги: пільги гральний бізнес бізнес Верховна Рада

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