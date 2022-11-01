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Масштабний гральний бізнес «кришували» правоохоронці: 34 члени угруповання отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабний гральний бізнес «кришували» правоохоронці: 34 члени угруповання отримали підозри
Затриманим вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
ДБР

12 учасників злочинної організації затримано, одного з організаторів – при спробі залишити межі України

Працівники ДБР у липні 2022 року викрили та припинили діяльність однієї з найбільших мереж підпільних гральних залів з азартними іграми, які працювали в Україні щонайменше п'ять років. Тепер правоохоронці оголосили 34 підозри членам угруповання, у тому числі організаторам, адвокату та правоохоронцям, які «кришували» цей бізнес. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«12 учасників злочинної організації затримано, одного з організаторів – при спробі залишити межі України на митному пункті пропуску «Порубне-Сірет», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всім затриманим вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення альтернативного розміру застави.

Масштабний гральний бізнес «кришували» правоохоронці: 34 члени угруповання отримали підозри фото 1

Крім того, у ДБР повідомили, що до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після початку повномасштабної російської агресії вони ненадовго припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися. Найбільше активізувалися зали у Києві та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 мільйонів гривень.

Масштабний гральний бізнес «кришували» правоохоронці: 34 члени угруповання отримали підозри фото 2

«Працівники ДБР провели понад 115 одночасних обшуків за місцями проживання організаторів незаконного бізнесу, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у самих залах для азартних ігор. Під час обшуків вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, «чорну» бухгалтерію, записи та інші речі та предмети, які вказують на незаконну діяльність гральних закладів. Також вилучено понад 7 мільйонів гривень у різних валютах», – зазначають в ДБР.

Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Раніше ДБР викрило підпільне виробництво цигарок, яке «кришували» чиновники.

Теги: гральний бізнес ДБР розслідування

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Кримінал

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