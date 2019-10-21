Радник прем’рміністра: Ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь - це рекорд для України



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Юрій Голік вважає, що ремонт і будівництво доріг створять сотні тисяч робочих місць, сприятимуть інвестиціям і зниженню собівартості перевезень для бізнесу

За 68 днів було прокладено 130 км дорожнього полотна, - Голик

Ремонт автотраси Запоріжжя-Маріуполь був виконаний в рекордні для України терміни. Всього за 68 днів було прокладено 130 км дорожнього полотна, а сама траса вже готова для експлуатації.

Про це в Facebook повідомляє радник прем'єрміністра України Юрій Голик.

«Дорога життя», як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напряму в нормальну дорогу», - інформує Голик.

Радник прем'єра нагадав, що сама траса була побудована в 60-х роках минулого століття і з 90-х зовсім ремонтувалася.

У 2016 році почалися ремонтні роботи, однак за три роки вдалося відремонтувати лише 70 км шляху, що зв'язує Маріуполь із Запоріжжям.

«19 липня на нараді по дорогах в Офісі президента за участю Володимира Зеленського було прийнято рішення знайти рішення, як зробити цю трасу всю в цьому році», - розповів Голик.

130 км траси взялися зробити за 90 днів, але по факту все асфальтні роботи були завершені вже за 68 днів.

«Це рекорд України», - підкреслив Голик.

До ремонту залучили 637 одиниць техніки і 1 086 осіб.

«Спасибі кожному, хто працював на цій трасі і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся», - заявив радник прем'єрміністра.

Раніше Юрій Голік відзначав, що ремонт доріг в Україні здатний принести колосальний ефект для економіки.

Ремонт і будівництво доріг створять сотні тисяч робочих місць, сприятимуть інвестиціям і зниженню собівартості перевезень для бізнесу, приведуть ресурси в малі міста і сільські території, розвинуть міські агломерації.

Крім того, дороги - запорука розвитку внутрішнього туризму, бізнес- і культурних зв'язків усередині країни.