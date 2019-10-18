Столичне шосе капітально відремонтують
Роботи мають здійснити до 2021 року
Для належної організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі капітально відремонтують Столичне шосе.
Ремонт буде здійснено, зокрема, на ділянці від мосту через р. Віта до деформаційного шва естакади на перетині шосе із проспектом Науки. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1636.
Роботи заплановано здійснити до 2021 року. Замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор», яка має подбати про розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження.
Також підприємство має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт.
Нагадаємо, на Борщагівському шляхопроводі у Києві 21 вересня після ремонту відновився рух автотранспорту.
30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.
Напередодні запуску трамваїв, 29 вересня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамвая. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи. Він повідомив, що найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна».