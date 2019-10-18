Столичне шосе капітально відремонтують



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На Столичне шосе чекає капітальний ремонт

Роботи мають здійснити до 2021 року

Для належної організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі капітально відремонтують Столичне шосе.

Ремонт буде здійснено, зокрема, на ділянці від мосту через р. Віта до деформаційного шва естакади на перетині шосе із проспектом Науки. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1636.

Роботи заплановано здійснити до 2021 року. Замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор», яка має подбати про розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження.

Також підприємство має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт.

Нагадаємо, на Борщагівському шляхопроводі у Києві 21 вересня після ремонту відновився рух автотранспорту.

Для руху відкриють одну смугу у напрямку центру. А з центру - дві смуги.