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    Новини

    Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)

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    Дорожники влаштовують нове покриття тротуарів і міняють карнизні блоки - Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)
    Дорожники влаштовують нове покриття тротуарів і міняють карнизні блоки
    Фото: Київавтошляхміст

    Дорожники взялися за ремонт тротуарів на шляхопроводі над Броварським проспектом

    Розпочалися роботи з ремонту тротуарів на шляхопроводі на перетині проспекту Ю. Гагаріна та вул. Кіото з Броварським проспектом у Києві.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

    До переліку ремонтних робіт входить:

    • демонтаж карнизних блоків,
    • переустановка перильної огорожі,
    • влаштування нового покриття тротуарів.

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    Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)
    Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)
    Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)

    Нагадаємо, нещодавно на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» дорожники провели «косметичний ремонт» споруди. Було проведено роботи зі збивання слабкого бетону на прогонових будовах та опорах споруди.

    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста. 

    Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

    Мер Києві Віталій Кличко призначив Ігоря Бойка начальником комунального підприємства по ремонту і утриманню шляхів і мостів Києва «Київавтошляхміст» з 8 серпня 2019 року. 
    Київ дороги ремонт міст
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