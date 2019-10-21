Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)
Дорожники взялися за ремонт тротуарів на шляхопроводі над Броварським проспектом
Розпочалися роботи з ремонту тротуарів на шляхопроводі на перетині проспекту Ю. Гагаріна та вул. Кіото з Броварським проспектом у Києві.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Київавтошляхміст».
До переліку ремонтних робіт входить:
- демонтаж карнизних блоків,
- переустановка перильної огорожі,
- влаштування нового покриття тротуарів.
Нагадаємо, нещодавно на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» дорожники провели «косметичний ремонт» споруди. Було проведено роботи зі збивання слабкого бетону на прогонових будовах та опорах споруди.
Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.
Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.