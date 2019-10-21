Шляхопровід над Броварським проспектом закрили для пішоходів (фото)



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Дорожники влаштовують нове покриття тротуарів і міняють карнизні блоки Фото: Київавтошляхміст

Дорожники взялися за ремонт тротуарів на шляхопроводі над Броварським проспектом

Розпочалися роботи з ремонту тротуарів на шляхопроводі на перетині проспекту Ю. Гагаріна та вул. Кіото з Броварським проспектом у Києві.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

До переліку ремонтних робіт входить:

демонтаж карнизних блоків,

переустановка перильної огорожі,

влаштування нового покриття тротуарів.

Нагадаємо, нещодавно на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» дорожники провели «косметичний ремонт» споруди. Було проведено роботи зі збивання слабкого бетону на прогонових будовах та опорах споруди.

Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.

Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.