Регіональна Газова Компанія вказала «Нафтогазу» на «прикру помилку»
У компанії наголосили, що це не перший випадок, «коли деякі учасники ринку намагаються використати бренд РГК для брудної кампанії із захоплення та монополізації ринку газу»
В офіційному релізі НАК «Нафтогаз України» припустилася прикрої помилки, заявивши, що Регіональна Газова Компанія (РГЗ) має відношення до розрахунків за постачання газу.
Про це йдеться у заяві РГЗ.
«Наголошуємо, РГК ніколи не мала будь-яких газових контрактів з «Нафтогазом» та не працює на ринку постачання газу. РГК не надавала прав на користування своїм брендом жодному постачальнику газу. Тому радимо державному газовому монополісту виправити фактичні помилки у своєму релізі та здійснити всі необхідні дії для запобігання розповсюдженню недостовірної інформації», – зазначається у повідомленні.
У компанії наголосили, що це не перший випадок, «коли деякі учасники ринку намагаються використати бренд РГК для брудної кампанії із захоплення та монополізації ринку газу».
«Ми ніколи не вдавалися до подібних дій та рекомендуємо всім не порушувати правил чесної та відкритої конкуренції. Наголошуємо, що РГК працює на ринку розподілу газу, створює та впроваджує найкращі сервіси для клієнтів», – резюмується у повідомленні.