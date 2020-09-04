Регіональна Газова Компанія вказала «Нафтогазу» на «прикру помилку»



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Регіональна газова компанія наголосила, що ніколи не мала будь-яких газових контрактів з «Нафтогазом»

У компанії наголосили, що це не перший випадок, «коли деякі учасники ринку намагаються використати бренд РГК для брудної кампанії із захоплення та монополізації ринку газу»

В офіційному релізі НАК «Нафтогаз України» припустилася прикрої помилки, заявивши, що Регіональна Газова Компанія (РГЗ) має відношення до розрахунків за постачання газу.

Про це йдеться у заяві РГЗ.

«Наголошуємо, РГК ніколи не мала будь-яких газових контрактів з «Нафтогазом» та не працює на ринку постачання газу. РГК не надавала прав на користування своїм брендом жодному постачальнику газу. Тому радимо державному газовому монополісту виправити фактичні помилки у своєму релізі та здійснити всі необхідні дії для запобігання розповсюдженню недостовірної інформації», – зазначається у повідомленні.

У компанії наголосили, що це не перший випадок, «коли деякі учасники ринку намагаються використати бренд РГК для брудної кампанії із захоплення та монополізації ринку газу».

«Ми ніколи не вдавалися до подібних дій та рекомендуємо всім не порушувати правил чесної та відкритої конкуренції. Наголошуємо, що РГК працює на ринку розподілу газу, створює та впроваджує найкращі сервіси для клієнтів», – резюмується у повідомленні.

Довідка: Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ.

Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.