На Чернігівщині очікують від парламенту дієвого механізму ліквідації неплатежів за газ



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«Населення не має бути заручником боргової кризи в теплопостачальній галузі»

Через критичний стан теплової інфраструктури представники місцевої влади та ТКЕ Чернігівщини пропонують центральним органам влади прискорити розгляд реальних кроків до економічного оздоровлення газового ринку, що запропоновані у законопроекту 3800-1. Лист із такою пропозицією підписали представники обласної держаної адміністрації, міст області та комунальних теплових підприємств.

В Чернігівській області борги теплопостачальних підприємств за газ складають 573 млн грн. А загальні неплатежи за цей енергоносій всіх категорій споживачів області вже сягнули 2,2 млрд грн.

В регіоні три ТКЕ, які забезпечують населення теплом та гарячою водою – у містах обласного значення Ніжині та Прилуках, та обласне теплопостачальне підприємство з районними дільницями. І всі три – в системних боргах.

«Протягом останніх шести років спостерігається тенденція тотального знищення теплопостачальної галузі. Насамперед державою не врегульовано питання діяльності теплоенергетики в умовах штучної збитковості, що виникла в результаті прийняття в попередні роки державними органами різних незбалансованих, деструктивних рішень», - сказав голова правління «Облтеплокомуненерго» Віктор Геращенко.

ОТКЕ потрібно забезпечити теплом 61 тисячу споживачів. Подати його в 40 лікарень, 64 школи і 47 дитсадків, до майже тисячі багатоповерхівок. «З кожним роком поглиблюються системні проблеми галузі та збільшуються ризики виникнення техногенних аварій, що може призвести до зривів опалювальних сезонів та неспроможності виконання підприємствами функцій з життєзабезпечення міст і цілих регіонів», - каже Віктор Геращенко. У підприємства, яке він очолює, 433,5 млн грн за газ, використаний для виробництва тепла, та 31,5 мільйони за сплату штрафів «Нафтогазу». Ще 4 мільйони - за розподіл природного газу. Тобто загалом – майже півмільярда боргів.

«Такі борги накопичувалися роками через неврегульованість всього ланцюжка взаємовідносин на газовому ринку», - заступник міського голови Прилук Олександр Сивенко пояснює, звідки у тепловиків взялась така колосальна заборгованість. У КП «Прилукитепловодопостачання» нині – близько 40 мільйонів гривень. Одна з її причин – невідповідність тарифів собівартості виробництва тепла. Механізму ліквідації таких боргів наразі не існує – зробити це, приміром, за допомогою примусових стягнень з неплатників через суд неможливо, адже ці борги мають інший характер. У «НіжинТеплоМережі» заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» - 54 мільйони гривень, також товариство має виплатити 26,4 мільйони штрафів і неустойок. Таких виплат тариф теж не передбачає, і гасити ці борги нічим, пояснює директорка «НіжинТеплоМережі» Любов Ісаєнко.

Населення не має бути заручником боргової кризи в теплопостачальній галузі. У людей має бути гаряча вода те тепло, каже в.о. директора Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Геннадій Луценко. Навіть доклавши всіх зусиль для вчасного початку опалювального сезону, проблема цілої галузі сама собою не вирішиться. Нині єдиний вихід позбутися її – «обнулити» заборгованість і почати роботу з чистої сторінки. Тому керівники теплопостачальних підприємств Чернігівщини, представники місцевої влади та облдержадміністрації підписали спільний лист до Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради, народних депутатів та членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з проханням якнайшвидше провести обговорення законопроекту 3800-1 та прискорити його винесення на голосування. Свою позицію в листі аргументують тим, що законопроект 3800-1 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» системно та всебічно підходить до питання вирішення боргів у галузі і передбачає списання взаємної заборгованості між суб'єктами ринку природного газу. І разом з тим не потребує коштів з держбюджету. Він дозволить стабілізувати галузь, якщо депутати його розглянуть та приймуть. Також, наголошують, потрібно врегулюють ті питання, через які накопичились нинішні системні борги – аби уникнути подібних криз у майбутньому.