Регіональна газова компанія закликала не вірити «фейкам» «Нафтогазу» щодо монетизації субсидій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РГК заявила, що повністю підтримує монетизацію субсидій

Регіональна газова компанія заявила, що послідовно і відкрито виступає за монетизацію субсидій, яка є необхідним кроком для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. У компанії вважають, що така позиція «дратує газового монополіста НАК «Нафтогаз України», який саме на фінальній стадії монетизації вдався до провокативних та повністю фейкових заяв щодо начебто загрози зриву монетизації з боку РГК».

Керівництво РГК підкреслює, що «такий піар-хід є спробою відволікти суспільство від провалу державної програми нарощування видобування газу, корупційних та кадрових непорозумінь всередині монопольної групи Нафтогаз та корупційних оборудок, про які вже повідомляють самі менеджери Нафтогазу».

Як зазначають в РГК, «замість конструктивних дій керівництво Нафтогазу всі свої потуги направляє на пошук крайніх у провалі реформ у газовій галузі та утримання посад».

«Уряд здійснив важливий крок для створення повноцінного ринку газу – запровадив виплати субсидії громадянам реальними коштами. Ми підтримуємо такі дії і сподіваємось, що наступні кроки забезпечать вільний та рівний доступ всіх учасників ринку до газу вітчизняного видобування і створення незалежного арбітра ринку – Оператора ГТС», - йдеться у заяві РГК.

Такі дії, на думку представників РГК, впродовж п’яти років блокує НАК «Нафтогаз України». «Замість прозорого та очікуваного європейськими інвесторами розділення (анбандлінгу) ця група захищає своє монопольне право впливати на роботу Оператора ринку і розпоряджатися всіма коштами від транзиту і газом, добутим державною компанією Укргазвидобування. Подолання монополії є необхідною умовою створення повноцінного і конкурентного ринку газу, центральною фігурою якого є споживач», - резюмували в РГК.