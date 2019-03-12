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    Культура

    Комедія «Гуцулка Ксеня» вже заробила майже 2 млн гривень

    • Розсилка
    Комедія «Гуцулка Ксеня» вже заробила майже 2 млн гривень

    У прокат романтична музична комедія вийшла 7 березня

    Творці українського мюзиклу «Гуцулка Ксеня» підвели підсумки перших днів прокату фільму.

    У прокат романтична музична комедія вийшла 7 березня, прямо перед довгими вихідними, і за 4 дні зібрала 1 809 052 грн.

    Над фільмом працювала міжнародна акторська команда: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів'є Бонжур (Бельгія), Ігор Цишкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), фрік-кабаре Dakh Daughters. Участь також брала група «ДахаБраха».

    За сюжетом з Америки до Ворохти прибуває група американців з важливою місією - знайти наречену для молодого Яро. Батько хлопця залишив заповіт, за яким Яро отримає у спадок мільйон доларів, якщо одружиться на свідомій українці.

    Фільм знято за мотивами твору Ярослава Барнича. В історію української музичної культури Ярослав Барнич увійшов насамперед як автор оперети і пісні «Гуцулка Ксеня». У 1939 році всі твори Ярослава Барнича було заборонено радянською владою, а він був змушений емігрувати до Канади, а пізніше до США.

    Нагадаємо, уряд виділив на зйомки мюзиклу «Гуцулка Ксеня», прем’єра якого відбулася навесні 2019 року, близько 24 мільйонів гривень – фактично половину вартості всього виробництва. 

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