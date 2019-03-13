Сенат Франції посилив закон про маніфестації



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Французькі поліцейські щосуботи затримують на акціях протесту кілька мітингувальників, які влаштовують безлади

У Парижі вже кілька місяців на акції протесту збираються по кілька тисяч осіб

У Франції депутати Сенату ухвалили законопроект у другому читанні про протидію агресивним учасникам маніфестацій. Про це повідомляє сайт Сенату.

У голосуванні 12 березня з 348 сенаторів взяли участь 343, на підтримку законопроекту виступили 210 сенаторів, проти - 115, 18 утрималися.

Спори викликала стаття, яка наділяє префектів (вищих чиновників, в тому числі глав регіонів і департаментів) повноваженнями забороняти участь в маніфестаціях під загрозою тюремного ув'язнення терміном до півроку, а також накладати штрафи на окремих громадян, які представляють «особливо серйозну загрозу громадському порядку». До цього такі рішення були тільки в юрисдикції суду.

Також передбачено покарання для тих, хто з'явиться на акції протесту з закритою маскою або шарфом: штраф до 15 тисяч євро і можливий тюремний термін.

До оприлюднення закон буде розглянуто в Конституційній раді.

Нагадаємо, на початку березня у Парижі під час акцій протесту руху «жовтих жилетів» поліція затримала 33 людини.

У Парижі на акції руху «Жовті жилети» 9 березня співробітниками поліції було заарештовано 13 осіб.

Нагадаємо, що у Франції вже кілька місяців тривають протести. Масові акції почалися через різке підвищення цін на паливо. Пізніше протестувати вийшли французькі школярі і студенти.

Невдоволення не вщухло навіть після того, як французький уряд погодився скасувати підвищення цін на паливо і заморозити ціни на газ і електрику на 2019 рік - тоді французи стали виступати за підвищення зарплат і пенсій, зниження податків і навіть встановлення м'яких вимог для вступу в університети.

Влада винесла вироки 1800 учасникам протестів «жовтих жилетів». Ще близько 1400 людей очікують на винесення вироку. 10 осіб загинуло у інцидентах, пов'язаних з протестами.

Джерело: УНН