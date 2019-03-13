Монетизація субсидій: українці отримали понад 350 млн грн лише за перший день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій

Програма субсидій в Україні діє як ефективний спосіб допомоги вразливим верствам населення

Масштабна кампанія з монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, яка стартувала на початку березня, проходить планово і без збоїв.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Як свідчать дані державного банку «Ощадбанк», з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів Швидка копійка виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 млн грн. Кампанія триває», - йдеться у повідомленні.

Програма субсидій в Україні діє як ефективний спосіб допомоги вразливим верствам населення. Як неодноразово заявляв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, уряд захищав і продовжить захищати людей, які через різні життєві обставини не можуть оплатити комірне, а заразом уряд впроваджує політику ефективного споживання ресурсів.

Так, у 2017 році за ініціативи Кабінету міністрів запроваджено механізм стимулювання економії газу та електроенергії протягом опалювального сезону. У 2018 році такий стимул склав у грошовому вимірі близько 700 грн. Кількість домогосподарств, які отримали кошти, становила 1,3 млн.

Нинішня - повна монетизація субсидій стала логічним продовженням системних кроків реформування сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери, а також досягнення енергоефективності та енергонезалежності. Зекономлені завдяки ефективному споживанню ресурсів гроші залишатимуться у споживачів. І такий принцип працюватиме на постійній основі.