Регулятор встановив мінімальну плату за доставку газу: для кого вона діятиме?

Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період

Держрегулятор затвердив мінімальний розмір плати за доставку газу. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, а також тих, хто не користувався газом довгий час. Розмір мінімального платежу в Миколаївській області становитиме від 4 до 34 грн на місяць.

06 березня Нацкомісія схвалила постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менше дев'яти місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання.

Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні.

Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №143 «Питання споживання природного газу».

Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.

АТ «Миколаївгаз» здійснює розподіл майже для 350 тисяч побутових споживачів природного газу, приблизно 50 тисяч з яких торкнуться вищезазначені зміни в законодавстві.

Рішення вступає в силу з моменту опублікування, а саме – з 07 березня 2020 року.