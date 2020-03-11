«Дніпропетровськгаз» з початку року зафіксував 51 факт втручання у роботу лічильників



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Повірка лічильників газу проводиться раз на 2, 5 або 8 років, залежно від типу лічильника і виробника

Впродовж 2020 року спеціалісти АТ «Дніпропетровськгаз», спільно з представниками ДП «Дніпростандартметрологія», здійснили безкоштовну повірку 2883 побутових лічильників газу. З них 1763 приладів визнали непридатними для подальшого використання через невідповідність вимірювальним характеристикам.

Основні причини, через які лічильники газу вважаються непридатними до подальшого використання, це зношеність механізмів та самовільні спроби втручання у заводську конструкцію приладу, щоб отримати доступ до відлікової системи та змінити показання. Так, станом на 1 березня фахівці АТ «Дніпропетровськгаз» зафіксували 51 факт втручання у роботу побутових газових лічильників.

«Під час повірки ми звертаємо увагу на наявність та цілісність пломб, відсутність механічних ушкоджень на лічильнику. Також фіксуємо номер з приладу обліку, рік його випуску, дату останньої повірки та фактичні показання. Лічильник – це точний прилад, якщо деталі зношуються, показання можуть бути неправдивими», - говорить начальник управління метрології АТ «Дніпропетровськгаз» Костянтин Унгаров.

Протягом 2019 року спеціалістами АТ «Дніпропетровськгаз» було замінено 5011 непридатних лічильників, які відремонтували за умовами заводів-виробників. У 2020 році на території обслуговування АТ «Дніпропетровськгаз» повірки потребують 29,760 тисяч лічильників. На це НКРЕКП заклало у тариф на розподіл природного газу майже – 4,6 млн грн.

Нагадаємо, періодична повірка лічильників газу проводиться раз на 2, 5 або 8 років, залежно від типу лічильника і виробника, що зазначені у державному реєстрі засобів вимірювальної техніки України.