Більше 9% споживачів газу Хмельниччини сплачуватимуть мінімальні суми за його доставку



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Розмір мінімального платежу у Хмельницькій області становитиме від 3,39 грн до 27,31 грн на місяць

Державний регулятор НКРЕКП своєю постановою затвердив мінімальний розмір плати за доставку. Дане рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом. Таких на Хмельниччині нараховується близько 34 тис. Відтак, розмір мінімального платежу у Хмельницькій області становитиме від 3,39 грн до 27,31 грн на місяць. Затверджені мінімальні суми діятимуть з 1 січня 2020 року.

06 березня Регулятор схвалив постанову, яке передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання.

«Визначена НКРЕКП мінімальна плата за доставку газу для даних категорій споживачів газу є справедливою та фіксованою протягом усього року, - інформує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. – Відтак, 9% наших клієнтів, які підпадають під дані категорії, будуть сплачувати мінімальні суми і безперебійно отримувати газ у свої домівки в разі потреби».

Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств, НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 «Питання споживання природного газу».

Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.