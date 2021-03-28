Реєстрація шлюбу стане дорожче. «Слуги народу» хочуть підвищити ставки держмита

Державне мито за реєстрацію шлюбу зросте з 0,85 грн до 119 грн

До законопроєкту не надано фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками

Група депутатів «слуг народу», включно з головою профільного податкового комітету – готують до розгляду у Верховній Раді проєкт закону 3236-1, яким пропонують осучаснити ставки державного мита.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління у своєму Telegram.

Таке мито справляється за вчинення дій в інтересах юридичних і фізичних осіб та за видачу документів, що мають юридичне значення (на кшталт, за видачу паспортів, реєстрацію шлюбу, нотаріальні дії тощо). Для визначення переважної більшості ставок державного мита використовується неоподатковуваний мінімум доходів громадян – 17 гривень.

«Втім, через вкрай низький розмір коефіцієнтів, що використовуються для обчислення ставок державного мита, та відсутність зростання неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, фактичний розмір більшості мит є напрочуд низьким, і, ймовірно, не покриває навіть собівартості здійснення касових операцій – не кажучи вже про оплату робот співробітників держорганів, що надають такі послуги», – йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, Законопроєкт пропонує виправити це, а бенефіціарами змін мають стати місцеві бюджети.

«Адже державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевих бюджетів як неподаткові надходження, а саме «Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності», – наголошують у центрі.

Зокрема, у разі прийняття законопроєкту ставки державного мита зміняться наступним чином (найбільш відчутні зміни):

Державне мито за реєстрацію шлюбу зросте з 0,85 грн до 119 грн;

За посвідчення заповітів – з 0,85 грн до 170 грн;

За посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів – з 0,51 грн до 119 грн;

За посвідчення інших доручень – з 0,34 грн до 170 грн.

Аналітики зауважили що, вже традиційно, до законопроєкту не надано фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками.