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    Економіка та фінанси

    У Житомирі Клієнтський простір 104.ua відзначає п'ятиріччя

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    У Житомирі Клієнтський простір 104.ua відзначає п'ятиріччя

    «Ми консультуємо клієнта з усіх питань, що стосуються розподілу», – начальник відділення Житомирського управління клієнтського сервісу

    Центр обслуговування клієнтів, а тепер «104.ua Клієнтський простір» у Житомирі, по вул. Київська, 54, працює з 17 березня 2016 року. За п’ять років роботи менеджери надали більше восьмисот тисяч консультацій споживачам природного газу міста та району.

    «Ми були першими у Житомирській області серед надавачів комунальних послуг, хто запропонував споживачам газу альтернативний простір із електронною чергою та комфортними умовами обслуговування», - розповідає Сергій Пікуль, начальник Житомирського управління клієнтського сервісу.

    Фахівці 104.ua Клієнтського простору надають повний перелік послуг компанії: від довідкових, з обслуговування особового рахунку – до підключення газу, реконструкції та придбання газового обладнання.

    «Впровадження європейських стандартів обслуговування споживачів на всіх рівнях і забезпечення оперативного зворотного зв’язку між фахівцями та споживачами газу – це крок назустріч один до одного. Ми маємо можливість почути кожного клієнта і проконсультувати з усіх питань, що стосуються розподілу», – говорить Юлія Гарбовська, начальник відділення Житомирського управління клієнтського сервісу.

    Електронні табло інформують клієнтів у залі про наявність вільних менеджерів та вказують на номери їх робочих місць. Такий сервіс мінімізує час очікування споживача в черзі. Про те, як користуватися новою системою підказує адміністратор, який постійно перебуває у залі та надає консультації.

    Обслуговування клієнтів здійснюється щодня, крім суботи та неділі, з 8.00 до 17.00 год., та перервою на обід з 12.00 до 17.00 год.

    Якщо споживачу природного газу необхідна термінова консультація у вихідні дні, він може зателефонувати до контакт-центру за номерами (0412) 55-80-04, (067) 33-38-104, або звернутися письмово через «Особистий кабінет».

    Теги: Житомир Житомирщина послуги
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