«Київстар» закриває ряд послуг: українців попередили про зміни з 1 квітня

«Київстар» рекомендує абонентам якомога швидше вибрати для себе щось нове з актуальних пакетів послуг

Будуть закриті деякі пакети послуг для корпоративних абонентів

Незабаром мобільний оператор «Київстар» закриє цілий ряд популярних серед українців послуг. В першу чергу це торкнеться бізнес-тарифів і послуг для корпоративних абонентів. Людям, які користуються цими послугами, рекомендується якомога швидше вибрати для себе щось нове з актуальних пакетів послуг і тарифних планів. Про це повідомляє GSMinfo.

Які пакети втратять актуальність

Вже починаючи з 1 квітня поточного року, деякі пакети послуг для корпоративних абонентів, які втратили свою актуальність у зв'язку з переглядом фінансової політики оператора, будуть закриті.

Список цих послуг:

Пакет 1000 SMS, «SMS -70%», «SMS -50%»;

Пакет 250 МБ, пакет 500 МБ, пакет 1000 Мб Пакет 3000 Мб, пакет 5000 Мб і пакет 7000 МБ;

Business Travel Voice;

Business Travel GPRS.

Замість даних пакетів послуг можна вибрати набір послуг серед тарифних планів з лінійки Smart. Також можна підключити будь-який з актуальних пакетів послуг, мегабайтів і повідомлень в рамках того тарифного плану, яким вже користуєтеся.

Також оператор «Київстар» заявив про свої плани закрити ряд тарифних планів для корпоративних абонентів з індивідуальними умовами обслуговування. Їх користувачі автоматично і безкоштовно отримають тарифи з максимально схожими наборами послуг.

За детальною інформацією, а також для того, щоб замовити новий тарифний план, бізнес-абоненти можуть звернутися до свого персонального менеджера, який допоможе зорієнтуватися в актуальних послуги мобільного оператора.