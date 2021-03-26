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    Економіка та фінанси

    «Київстар» закриває ряд послуг: українців попередили про зміни з 1 квітня

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    &laquo;Київстар&raquo; рекомендує абонентам якомога швидше вибрати для себе щось нове з актуальних пакетів послуг - «Київстар» закриває ряд послуг: українців попередили про зміни з 1 квітня

    «Київстар» рекомендує абонентам якомога швидше вибрати для себе щось нове з актуальних пакетів послуг

    Фото ілюстративне

    Будуть закриті деякі пакети послуг для корпоративних абонентів

    Незабаром мобільний оператор «Київстар» закриє цілий ряд популярних серед українців послуг. В першу чергу це торкнеться бізнес-тарифів і послуг для корпоративних абонентів. Людям, які користуються цими послугами, рекомендується якомога швидше вибрати для себе щось нове з актуальних пакетів послуг і тарифних планів. Про це повідомляє GSMinfo.

    Які пакети втратять актуальність

    Вже починаючи з 1 квітня поточного року, деякі пакети послуг для корпоративних абонентів, які втратили свою актуальність у зв'язку з переглядом фінансової політики оператора, будуть закриті.

    Список цих послуг:

    • Пакет 1000 SMS, «SMS -70%», «SMS -50%»;
    • Пакет 250 МБ, пакет 500 МБ, пакет 1000 Мб Пакет 3000 Мб, пакет 5000 Мб і пакет 7000 МБ;
    • Business Travel Voice;
    • Business Travel GPRS.

    Замість даних пакетів послуг можна вибрати набір послуг серед тарифних планів з лінійки Smart. Також можна підключити будь-який з актуальних пакетів послуг, мегабайтів і повідомлень в рамках того тарифного плану, яким вже користуєтеся.

    Також оператор «Київстар» заявив про свої плани закрити ряд тарифних планів для корпоративних абонентів з індивідуальними умовами обслуговування. Їх користувачі автоматично і безкоштовно отримають тарифи з максимально схожими наборами послуг.

    За детальною інформацією, а також для того, щоб замовити новий тарифний план, бізнес-абоненти можуть звернутися до свого персонального менеджера, який допоможе зорієнтуватися в актуальних послуги мобільного оператора.

    Теги: тарифи мобільні оператори послуги
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