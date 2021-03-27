Боротьба з Covid-19: виробників вакцин звільнили від відповідальності

Вакцинація в Україні відбувається досить повільними темпами

Медики звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин відбувалося відповідно до затвердженої інструкції

Закон був опублікований у виданні «Голос України» та діятиме протягом чотирьох років.

Відсьогодні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.

Відомо, що медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому урядом.

Додамо, що 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.