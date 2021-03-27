  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Боротьба з Covid-19: виробників вакцин звільнили від відповідальності

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинація в Україні відбувається досить повільними темпами - Боротьба з Covid-19: виробників вакцин звільнили від відповідальності
    Вакцинація в Україні відбувається досить повільними темпами
    Фото з вільних джерел

    Медики звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин відбувалося відповідно до затвердженої інструкції

    Закон був опублікований у виданні «Голос України» та діятиме протягом чотирьох років.

    Відсьогодні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.

    Відомо, що медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

    Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому урядом.

    Додамо, що 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

    Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

    За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

    Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

    Теги: закон вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies