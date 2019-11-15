Реприватизація «Укртелекому» унеможливить надходження інвестицій в Україну, - ЗМІ



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Кушнірук звертає увагу, що в разі реприватизації «Укртелекому» інвестору доведеться повертати 10,5 млрд грн., а таких грошей в держбюджеті немає.

Розмови про реприватизацію можуть бути фрагментом боротьби з одним з олігархів, власником «Укртелекому» - Кушнірук

Реприватизація «Укртелекому» завадить надходженню інвестицій, які планує залучити уряд в рамках кампанії великої приватизації-2020.

Про це йдеться в матеріалі «Главкому» «Приватизація на французький манер».

Видання нагадало, що уряд планує у 2020 році провести масштабну приватизацію. Але у потенційних інвесторів є серйозні побоювання щодо того, чи варто вкладати в країну, де йдуть розмови про реприватизацію.

«Показовий для інвесторів критерій - «Укртелеком». Якщо тут будуть порушуватися права інвесторів, які вже придбали підприємства, то про що говорити з потенційними інвесторами?», - наводить слова політолога Володимира Фесенка «Главком».

На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, розмови про реприватизацію можуть бути фрагментом боротьби з одним з олігархів, власником «Укртелекому».

«Проте, навіть якщо і так, то в даний момент будь-які посили про реприватизацію від представників держави просто небезпечні, а реприватизація сама по собі – недоцільна», - вважає він.

Окрім того, Кушнірук звертає увагу, що в разі реприватизації інвестору доведеться повертати 10,5 млрд грн., а таких грошей в держбюджеті немає. Та й продати повторно підприємство за такою ціною, на його думку, вже не вийде, бо зараз «Укртелеком» коштує значно дешевше. На неприпустимості реприватизації також наголошує і один з авторів Доктрини економічної безпеки Анатолій Амелін, який вважає, що це стане поганим сигналом для інвесторів.

«Важливо розуміти: якщо ми зробимо хоча б один крок в сторону реприватизації, приватизацію ми нормально не проведемо. Тому що будь-який інвестор бачить приклад. Будь-який актив, який буде реприватизовано, створює прецедент. І подібні прецеденти дуже небезпечні для майбутнього інвестиційного клімату нашої країни», - упевнений Амелін.

Нагадаємо, раніше економіст Олексій Кущ висловив думку, що можливе повернення в держвласність «Укртелекому» може поставити хрест на інвестиційних планах уряду та русі інвестицій в приватний сектор. Він вважає, що націоналізація «Укртелекому» викличе необхідність його повторної приватизації, проте виручити за нього колишні 10,575 млрд. грн. вже не вдасться, нинішня вартість компанії в 4-8 разів нижче.

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