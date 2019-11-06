Реприватизація «Укртелекому» призведе до значних збитків для держави, - ЗМІ



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Борги компанії перед держбанками не будуть повернуті - журналісти

Під час деприватизації доведеться вишукувати величезну для бюджету суму - близько 32 млрд грн - експерти

У разі повернення «Укртелекому» в держвласність інвестору, можливо, доведеться компенсувати з бюджету близько 32 млрд грн, а борги компанії перед держбанками не будуть повернуті.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання «Апостроф» «Анатомія судового протистояння «Укртелекому».

Видання нагадало, що під час приватизації «Укртелекому» компанія-покупець «ЕСУ», під керівництвом попереднього власника, не маючи всієї суми (пакет акцій був оцінений в 10,6 млрд грн), випустила на частину облігації, які викупили держбанки. У разі реприватизації компанії ці борги повиснуть мертвим вантажем.

«Моделюємо ситуацію, якщо «Укртелеком» повертається. Маємо: отримані у спадок борги нинішнього власника підприємства перед державними банками зависають мертвим вантажем - без якого шансу їх повернути. Переговори про реструктуризацію боргів, які в даний час ще йдуть, в разі реприватизації «обнуляються», - зазначає «Апостроф».

Видання також не виключає, що нинішньому власнику «Укртелекому» доведеться компенсувати значну суму - повернуться не 10,6 млрд грн., сплачених за компанію в 2011 році, а близько 32 млрд грн. з перерахунком на нинішній курс долара.

«Під час деприватизації, можливо, доведеться вишукувати величезну для бюджету суму - близько 32 млрд грн - щоб заплатити компенсацію колишньому власнику підприємства. Сьогоднішнє законодавство не зобов'язує цього робити, але роздержавлення компанії проходило ще тоді, коли в Законі про приватизацію працювала відповідна норма, яка гарантує покупцю повернення коштів », - підкреслює «Апостроф».

На думку автора матеріалу, в разі реприватизації «Укртелекому», знайти іншого інвестора буде вкрай складно, а держава не має достатньо ресурсу для забезпечення розвитку компанії.

«Потенційні інвестори, яких чекає «Укртелеком» (на його подальший розвиток вже найближчим часом будуть потрібні кілька десятків мільярдів грн), відійдуть у бік. У той же час, новий власник - держава - не має ресурсу підтримати підприємство», - вважає автор.

Нагадаємо, в історії України з великих підприємств реприватизовані були, як мінімум, три компанії: «Криворіжсталь», «Нікопольський завод феросплавів» і «Нікопольський південно-трубний завод». Реприватизація «Криворіжсталі» була єдиною вдалою - підприємство повторно продали в 5,7 рази дорожче, ніж в перший раз. Два інших підприємства внаслідок реприватизаційних процесів потрапили в виснажливі судові розгляди, які в підсумку стали однією з причин жалюгідного стану справ в компаніях аж до банкрутства та ліквідації («Нікопольський південно-трубний»).