Реприватизація «Укртелекому» може стати найбільш жорстким провалом держполітики в приватизаційному питанні, - ЗМІ



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Статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів - ЗМІ

Реприватизація «Укртелекому» може поставити хрест на приватизації-2020 року, оскільки інвестори не прийдуть в країну, де у них відбирають власність - журналісти

Можливе повернення в державну власність «Укртелекому» гарантує провал приватизації-2020.

Про це йдеться в матеріалі видання «Бізнес. Медіа» «Продати зі смаком. ТОП-6 ворогів великої приватизації».

Автор звертає увагу, що напередодні запланованої владою на 2020 рік великої приватизації почалися вкрай небезпечні розмови про повернення в держвласність раніше проданих великих підприємств. Зокрема, мова йде про «Криворіжсталі» і «Укртелекомі».

На його думку, реприватизація «Укртелекому» може поставити хрест на приватизації-2020 року, оскільки інвестори не прийдуть в країну, де у них відбирають власність.

«Якщо щодо «Криворіжсталі» час від часу звучать лише натяки, то щодо реприватизації «Укртелекому» була розгорнута ціла кампанія, яка йде з 2017-го року. І втілити вона в реальність, це стало б одним з найжорсткіших провалів державної політики в приватизаційному питанні», - йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, реприватизація «Укртелекому» стане негативним сигналом для інвестора і велика приватизація-2020 може закінчитися провалом.

«Майбутній рік, знову оголошений урядом роком Великий приватизації, ризикує повторити долю своїх попередників і стати Великим розчаруванням. Якщо прямо зараз не провести «роботу над помилками» і не зупинити ті проблеми, що роблять приватизацію вітчизняних підприємств непривабливою і навіть небезпечною для інвестора», - вважає автор.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів.

Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку «Укртелеком», де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.

Політолог Костянтин Бондаренко висловив думку, що реприватизація підірве довіру іноземних інвесторів до України і стане сигналом непередбачуваних правил гри в країні.

А економіст Андрій Новак підкреслив відсутність на сьогодні підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні.

На його думку, реприватизація стане сигналом світу, що наша країна так і не стала цивілізованою державою.