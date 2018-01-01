МВФ знайшов недоліки в українській пенсійній реформі

У МВФ вважають, що Україна має ще вдосконалити пенсійну систему

Міжнародний валютний фонд вважає, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки. Про це заявив представник фонду Джеррі Райс. «Законодавство запроваджує низку важливих положень, які потрібні для модернізації пенсійної системи. Водночас є певні вади, які нівелюють мотивацію людей працювати довше і робити більші внески. Це робить



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У МВФ вважають, що Україна має ще вдосконалити пенсійну систему

Міжнародний валютний фонд вважає, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки. Про це заявив представник фонду Джеррі Райс.

«Законодавство запроваджує низку важливих положень, які потрібні для модернізації пенсійної системи. Водночас є певні вади, які нівелюють мотивацію людей працювати довше і робити більші внески. Це робить пенсійну систему нестійкою, і ми вважаємо, що потрібно докласти більше зусиль для вдосконалення цієї системи», – сказав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня в Україні набула чинності пенсійна реформа.

Згодом у Пенсійному фонді пояснили, кому найбільше підвищать пенсії, а у Гройсмана розповіли, звідки взяли гроші на підвищення пенсій.

Як відомо, з 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 22 грудня пообіцяв, що у 2018 році середній розмір пенсії збільшиться до 2786 грн.

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