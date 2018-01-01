Уряд визначився, як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив
- Сьогодні, 12:10
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Тимчасова допомога буде перераховуватися кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини
Кабмін затвердив порядок призначення тимчасової державної соцдопомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Про це повідомляє «Урядовий портал» з посиланням на відповідну постанову.
Цей порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги тим громадянам, які вже досягли віку, але мають менш як 15 років страхового стажу. Іншими словами - не заробили свою пенсію.
Призначення допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних, міських райдержадміністрацій. При цьому враховується майновий стан та середньомісячний сукупний дохід громадянина.
Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.
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