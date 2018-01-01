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    Економіка та фінанси

    Уряд визначився, як платитимуть пенсію тим, хто на неї не заробив

    Тимчасова допомога буде перераховуватися кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини
    Кабмін затвердив порядок призначення тимчасової державної соцдопомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. [READ_MORE] Про це повідомляє «Урядовий портал» з посиланням на відповідну постанову. Цей порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020
    • Сьогодні, 12:10
    • Розсилка

    Тимчасова допомога буде перераховуватися кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини

    Кабмін затвердив порядок призначення тимчасової державної соцдопомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

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    Про це повідомляє «Урядовий портал» з посиланням на відповідну постанову.

    Цей порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги тим громадянам, які вже досягли віку, але мають менш як 15 років страхового стажу. Іншими словами - не заробили свою пенсію.

    Призначення допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соцзахисту населення районних, міських райдержадміністрацій. При цьому враховується майновий стан та середньомісячний сукупний дохід громадянина.

    Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

    • 3 жовтня 2017 Верховна Рада України підтримала закон про пенсійну реформу. Згодом його підписав президент Петро Порошенко.
    • 11 жовтня 2017 пенсійна реформа набула чинності.
    • З 1 2017 жовтня мінімальний розмір пенсії зріс до 1452 грн.
    • Індексація пенсій відбуватиметься щороку.
    • З 1 січня 2018 року уряд підвищить пенсії військовослужбовцям.

     

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