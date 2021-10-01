РГК отримала нагороду «Кращий бренд роботодавця» від журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»

«За три роки існування програми з Києво-Могилянською та Львівською бізнес-школами 11 проєктів слухачів перетворились на нові продукти, послуги і виробництва», – керівник HR-департаменту РГК Єрофтєєв

Трирівнева система навчання РГК дає можливість масштабувати бізнес-ідеї, досвід і знання

Регіональна газова компанія увійшла до числа найпривабливіших роботодавців країни. На щорічному HR Wisdom Summit організатори відзначили створену в РГК трирівневу систему навчання співробітників, яка дозволяє реалізовувати інноваційні ідеї в нові бізнес-напрямки і сучасні виробництва.

«За три роки існування програми з Києво-Могилянською та Львівською бізнес-школами 11 проєктів слухачів перетворились на нові продукти, послуги і виробництва. До кінця поточного року розпочне роботу вже третій завод в рамках проекту RGC Production, – розповів Костянтин Єрофтєєв, керівник HR-департаменту Регіональної газової компанії. – Зараз своє навчання розпочала четверта група слухачів з 50 осіб».

Для потреб працівників середньої ланки та лінійного персоналу працює чотири навчальні центри - РГК Освітній простір та інститут тренерів. Тільки за останній рік навчання в них пройшли більше 8 000 співробітників газорозподільних компаній. Впродовж наступного року почнуть роботу ще 12 РГК Освітніх просторів.

РГК активно використовує сучасні методи навчання на всіх рівнях, у тому числі VR-технології. Фахівці вивчають налаштування газорегулюючого обладнання. За два місяці курс пройшли вже 240 фахівців. Зараз компанія Sensorama Lab диджиталізує ще два технічні процеси.

Трирівнева система навчання РГК дає можливість масштабувати бізнес-ідеї, досвід і знання в усіх регіонах присутності газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК.

Компанія РГК є провайдером сервісних послуг в газорозподільній сфері. РГК розробляє інноваційні та комплексні рішення, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію газорозподільної галузі та впровадження європейських стандартів роботи в газових компаніях. Цього року РГК перша в Україні почала впроваджувати програму Н2Ready, яка спрямована на те, щоб в майбутньому забезпечити споживачів новими, чистими видами енергії, в тому числі воднем.