Зеленський анонсував нові премії для вчителів

Президент зустрівся з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу «Учитель року»

Президент пообіцяв премії вчителям, учні яких стали переможцями міжнародних олімпіадах

Президент України Володимир Зеленський анонсував видачу премій освітянам, учні яких стали переможцями міжнародних олімпіадах. Про це глава держави сказав під час зустрічі з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу «Учитель року».

«Окрім учнів переможців міжнародних олімпіад премії президента України будуть отримувати вчителі, які їх підготували», – заявив Зеленський.

Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначатимуться за умови, що особи здобувають освіту в закладах освіти України і постійно проживають в Україні.

Так, премії виплачуватимуться учасникам одноразово:

для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 тисяч гривень;

для переможців міжнародних олімпіад - 100 тисяч гривень.

Відповідну постанову було ухвалено президентом України 28 січня 2021 року № 27/2021».

До слова, нещодавно український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених.

Також українець переміг у конкурсі винаходів Кремнієвої долини.

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