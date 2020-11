Корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів

Космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомила компанія Space X у Твітері.

«Пристикування підтверджено - Crew Dragon прибув на космічну станцію», - йдеться у повідомленні.

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD

Як відомо, на борту корабля перебували астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі.

Вони вже приєдналися на МКС до астронавтки NASA Кетлін Рубінс та двох російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Куд-Сверчкова, які перебувають на станції з середини жовтня.

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk