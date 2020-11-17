Корабель Crew Dragon успішно доставив на МКС чотирьох астронавтів

Це перша в історії NASA місія для якої використали приватний космічний транспорт

Це перша в історії NASA місія для якої використали приватний космічний транспорт

Четверо астронавітів приєдналися на МКС до ще трьох, які перебувають на космічній станції з жовтня

Космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомила компанія Space X у Твітері.

«Пристикування підтверджено - Crew Dragon прибув на космічну станцію», - йдеться у повідомленні.

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

Як відомо, на борту корабля перебували астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі.

Вони вже приєдналися на МКС до астронавтки NASA Кетлін Рубінс та двох російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Куд-Сверчкова, які перебувають на станції з середини жовтня.

Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.

8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.