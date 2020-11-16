  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США приступили до розробки надважких водневих вантажівок

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Концепт водневого вантажного автомобіля Navistar International</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У США приступили до розробки надважких водневих вантажівок

    Концепт водневого вантажного автомобіля Navistar International

     

    Фото: h2-view.com

    Федеральний уряд інвестує в проект 7 млн доларів

    Світовий виробник дизельних двигунів Cummins (штаб-квартира в Коламбусі, штат Індіана) і північноамериканський виробник автобусів і вантажних автомобілів Navistar International об'єднали зусилля для розробки вантажівки надважкого класу з водневим двигуном, - повідомляє H2 View

    Проект зокрема фінансуватиметься за рахунок гранда управління енергоефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США в рамках програми з розвитку доступного виробництва, зберігання, розподілу та використання водню. 

    Грант на загальну суму понад 7 млн доларів допоможе в розробці інтегрованої електричної трансмісії на водневих паливних елементах. 

    «Новий автомобіль стане трампліном для просування нашої водневої технології для лінійних самоскидів», - сказала президент підрозділу New Power компанії Cummins Емі Девіс. 

    «Водень пропонує відмінні можливості в секторі комерційного транспорту, і ми пишаємося тим, що є частиною команди, яка працює над розробкою інноваційного комплексного рішення для нового покоління автомобілів», - сказав у свою чергу віце-президент з технічних питань Navistar International Даррен Госбі.

    Теги: США вантажівки технології автомобіль водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies