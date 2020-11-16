У США приступили до розробки надважких водневих вантажівок

Федеральний уряд інвестує в проект 7 млн доларів

Світовий виробник дизельних двигунів Cummins (штаб-квартира в Коламбусі, штат Індіана) і північноамериканський виробник автобусів і вантажних автомобілів Navistar International об'єднали зусилля для розробки вантажівки надважкого класу з водневим двигуном, - повідомляє H2 View.

Проект зокрема фінансуватиметься за рахунок гранда управління енергоефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США в рамках програми з розвитку доступного виробництва, зберігання, розподілу та використання водню.

Грант на загальну суму понад 7 млн доларів допоможе в розробці інтегрованої електричної трансмісії на водневих паливних елементах.

«Новий автомобіль стане трампліном для просування нашої водневої технології для лінійних самоскидів», - сказала президент підрозділу New Power компанії Cummins Емі Девіс.

«Водень пропонує відмінні можливості в секторі комерційного транспорту, і ми пишаємося тим, що є частиною команди, яка працює над розробкою інноваційного комплексного рішення для нового покоління автомобілів», - сказав у свою чергу віце-президент з технічних питань Navistar International Даррен Госбі.