РГК запустила нову багатофункціональну онлайн платформу 104.ua для 8 млн клієнтів

На новій платформі 104.ua реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за газ і за його доставку

16 листопада 2020 року. Київ. Нова платформа 104.uа відкриває клієнтам унікальні онлайн сервіси та можливості розрахунків за газ і його доставку з різними газовими компаніями - незалежно від географії їх розміщення. Ці інноваційні рішення доступні з будь-якого девайса і особливо актуальні в умовах пандемії, тому що дозволяють взяти на себе турботу про близьких.

Розроблена РГК нова платформа 104.ua надає клієнтам універсальні рішення, яка роблять розрахунки клієнтів як за газ, так і його доставку простими і зручним.

Розширено можливості Особистого кабінету на 104.ua — тепер є можливість з одного акаунта управляти особовими рахунками в різних газових компаніях, будь то постачальники газу або оператори ГРМ, незалежно від їх місця розташування. Користувач може приєднати до одного акаунту до 25 особових рахунків.

Інтерфейс Особистого кабінету на 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.

«Така мультифункціональність дає клієнтам 104.ua можливість вирішувати поточні газові питання для квартир або будинків в будь-якій частині України. Під час пандемії це дозволяє допомогти, наприклад, батькам і родичам в інших регіонах — досить підключити їх особовий рахунок до свого облікового запису. У цьому соціальна функція нашого проекту», — сказала Марина Моісеєва, керівник проекту «Платформа 104.ua».

Органічним доповненням цієї функції стала ще одна інновація на платформі 104.ua — автоматична передача показань лічильника. Для цього споживачу газу досить підключити до свого лічильника модем 104.ua SMART і внести дані про особовий рахунок в свій акаунт. Система дозволяє автоматизувати облік будь-якого клієнта і звільнити його від необхідності щомісяця передавати показання лічильників в газову компанію.

На новій платформі 104.ua також реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за газ і за його доставку. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам заощаджувати на комісії.

«Оплату в один клік особливо оцінять наші клієнти з газовою плитою — адже у них часом платежі за газ і його доставку можна порівняти з комісією банку за проведення такого платежу», — зазначила Марина Моісеєва.

Для 3,2 млн користувачів Особистих кабінетів 104.ua, які зареєструвалися на колишній платформі, нові розширені можливості стали доступні автоматично. Нові клієнти можуть вибирати зручний для них спосіб реєстрації акаунта на 104.ua — за номером телефону або е-mail.

У жовтні 2020 року РГК об'єднала в Єдиний сервіс 104.UA все онлайн і мобільні сервіси для споживачів газу, а також мережу з 120 клієнтських пристроїв і Всеукраїнський контакт центр.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.