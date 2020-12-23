РГК створює мережу офісів Комплексних інжинірінгових рішень
Інжинірінг відкриває мережу офісів по всій Україні. 23 грудня було відкрито офіс у Львові, який обслуговуватиме клієнтів Західної України.
РГК Інжинірінг вже реалізував більше 50 проектів комплексних інжинірінгових рішень для клієнтів в Києві, Київській, Львівській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях. 23 грудня відкрився офіс РГК Інжинірінг у Львові. Це вже друге після Києва представництво проекту відкрите цього року. В наступному році будуть відкриті клієнтські офіси у Дніпрі та Вінниці.
РГК Інжиніринг надає такі види послуг:
- консультативний інжиніринг – попередня оцінка умов газифікації та проведення енергоаудиту;
- комплексний інжиніринг – роботи по організації, проектуванню та будівництву газових мереж на об’єкт;
- детальний інжиніринг – виконання проектно-кошторисної документації по газифікації об’єктів будівництва від невеликих житлових будинків до великих промислових підприємств, багатоквартирних житлових будинків, газових котелень. Погодження проектно-кошторисної документації, проходження експертиз проектів та ведення авторського нагляду за будівництвом.
«Нашою конкурентною перевагою є надійність та високий рівень експертності, - говорить Наталія Любченко, керівник проекту РГК Інжинірінг. – В рамках проекту працюють інженери-консультанти, сертифіковані за міжнародними стандартами у сфері проектування та будівництва і це є унікальним для України».
Серед реалізованих РГК Інжинірінг проектів – організація будівництва газових мереж елеваторних компаній, промислових підприємств, дахових котелень багатоповерхових будинків, а також газифікація приватних житлових будинків.