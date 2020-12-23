РГК створює мережу офісів Комплексних інжинірінгових рішень

Інжинірінг відкриває мережу офісів по всій Україні. 23 грудня було відкрито офіс у Львові, який обслуговуватиме клієнтів Західної України.

РГК Інжинірінг вже реалізував більше 50 проектів комплексних інжинірінгових рішень для клієнтів в Києві, Київській, Львівській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях. 23 грудня відкрився офіс РГК Інжинірінг у Львові. Це вже друге після Києва представництво проекту відкрите цього року. В наступному році будуть відкриті клієнтські офіси у Дніпрі та Вінниці.

РГК Інжиніринг надає такі види послуг:

консультативний інжиніринг – попередня оцінка умов газифікації та проведення енергоаудиту;

комплексний інжиніринг – роботи по організації, проектуванню та будівництву газових мереж на об’єкт;

детальний інжиніринг – виконання проектно-кошторисної документації по газифікації об’єктів будівництва від невеликих житлових будинків до великих промислових підприємств, багатоквартирних житлових будинків, газових котелень. Погодження проектно-кошторисної документації, проходження експертиз проектів та ведення авторського нагляду за будівництвом.

«Нашою конкурентною перевагою є надійність та високий рівень експертності, - говорить Наталія Любченко, керівник проекту РГК Інжинірінг. – В рамках проекту працюють інженери-консультанти, сертифіковані за міжнародними стандартами у сфері проектування та будівництва і це є унікальним для України».

Серед реалізованих РГК Інжинірінг проектів – організація будівництва газових мереж елеваторних компаній, промислових підприємств, дахових котелень багатоповерхових будинків, а також газифікація приватних житлових будинків.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.