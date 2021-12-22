РГК відкрила третій завод: підприємство у Вінниці орієнтоване на експорт газового обладнання

РГК будує сучасні заводи, щоб принести в Україну нові технології та створити нові робочі місця

На заводs РГК у Вінниці працюватиме 100 фахівців, які пройшли навчання в Освітніх просторах РГК

РГК масштабує бізнес із виробництва інноваційного газового обладнання. Компанія відкрила свій третій автоматизований завод із випуску газорегулюючих пристроїв – цього разу у Вінниці. Динамічне нарощування високотехнологічних виробничих потужностей дозволило РГК в 2,5 рази збільшити обсяги випуску, створити більше 600 нових робочих місць та розпочати підготовку до експансії на зовнішні ринки.

Новий завод РГК у Вінниці став для компанії другим за 2021 рік: у січні запрацювало роботизоване підприємство у Дніпрі, збудоване за аналогічним проектом. Перший завод РГК із максимальною автоматизацією процесів працює з 2019 року у Львові.

«РГК будує сучасні заводи, щоб принести в Україну нові технології та створити нові робочі місця. Кожне наше підприємство є точкою зростання для місцевих громад.

Наші пріоритети – розвиток людського капіталу та технологічне лідерство. В цьому році ми зробили найбільший у Європі газорозподільний пункт та випустили перше в Україні обладнання, яке може працювати із газоводневою сумішшю. Його сертіфікація в Bureau Veritas відкриває можливості для експорту», – сказав операційний директор РГК Олексій Тютюнник

Потужність вінницького заводу – 1 200 шафових газорегулюючих пунктів, та 8 000 мембранних вузлів обліку газу (ШГРП та ВОГ відповідно). Для забезпечення таких обсягів та високої якості продукції завод оснащений зварювальними роботами Panasonic, автоматизованим комплексом лазерної різки, лініями порошкової покраски із інфрачервоними камерами. Ще одна складова надійності – прямі контракти із провідними світовими постачальниками комплектуючих та матеріалів на підприємство. Серед них: італійські Tartarini Emerson, Cavagna group, Bonomi та Pietro Fiorentini, а також Itron (США), Neokem (Греція) та Geldbach (Німеччина).

«Високі технології дозволили нам створити екологічно чисте виробництво: аспіраційні установки ретельно очищують повітря. Ще один елемент зелених технологій – це рекуперація повітря для енергозбереження, коли його тепло використовуємо для обігріву», – сказав Олександр Волович, керівник проекту RGC Production.

На завод РГК у Вінниці працює 100 кваліфікованих фахівців, які пройшли навчання в Освітніх просторах РГК та стажування на інших заводах компанії. Надалі передбачено їх участь в системі сталого професійного розвитку, в якій задіяні тренери за різними напрямками та VR-технології.

Після виходу заводу на проектну потужність планується підготовка до експортних поставок продукції. Серед перспективних ринків – країни Європи та Азії.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.