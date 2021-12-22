Mars в Австралії почне використовувати при виробництві водневі технології

Пілотний водневий проект розрахований на півтора роки

Mars Food Australia, дочірній підрозділ найбільшої кондитерської корпорації у світі, має намір використати інноваційну технологію австралійської компанії Star Scientific, призначену для застосування екологічно чистого водню для опалення виробничих приміщень, – повідомляє H2 View.

Mars налаштований на забезпечення в майбутньому нульових викидів вуглекислого газу, і унікальний оптимізатор виділення енергії водню від компанії Star Scientific підтримуватиме декарбонізацію такого важливого сектора економіки Австралії, як харчова промисловість. Пілотний проект Mars Food Australia триватиме 18 місяців.

«Глобальний сектор виробництва продуктів харчування потребує екологічно чистого використання теплової енергії. Наша нова технологія відповідає на цей виклик – це екологічно чистий каталізатор, який використовує водень для виробництва тепла з нульовим викидом», – сказав керівник компанії Star Scientific Ендрю Хорват.

«Як глобальна компанія, ми прагнемо декарбонізації наших процесів, що включає інвестиції у відновлювані джерела енергії», – сказав у свою чергу генеральний директор Mars Food Australia Білл Хіг.